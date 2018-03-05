Фото: фирмы-производители
10 премьер Женевского автосалона, которых мы ждем с нетерпением
Уже завтра целый день в выставочном комплексе Palexpo, что в пяти минутах ходьбы от аэропорта Женевы, будет греметь музыка, под которую длинноногие красотки грациозно и торжественно станут сдергивать обертки с доселе невиданных автомобилей. Какие женевские новинки имеют практический смысл для российского рынка? Наш ответ — в галерее.
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