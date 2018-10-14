Ford предлагает отказаться от светофоров

В мире беспилотных автомобилей светофоры окажутся не только ненужными, но даже вредоносными объектами.

Проезд перекрестка без светофора

Компания Ford выпустила видео, где показала свой взгляд на будущее дорожного движения. С перекрестков исчезнут светофоры, а беспилотные машины сами будут договариваться между собой о том, как разъехаться на любом пересечении дорог.

Специалисты Ford приводят статистику, согласно которой большинство аварий происходит именно на перекрестках (60% случаев), в том числе регулируемых. Отчасти некорректное поведение водителей на пересечениях дорог может быть вызвано тем, что, согласно той же статистике, каждый год на ожидание зеленого сигнала светофора мы в среднем тратим два дня. С приходом автомобилей с автономными системами управления обе эти проблемы исчезнут.

В рамках британской государственной программы Autodrive компания Ford разработала систему общения автомобилей, а точнее их компьютеров, между собой. Определяя скорость и местоположение, а также направление движения, других машин, они будут корректировать собственные траектории и скорость, чтобы разъехаться со всеми без остановок. Это не просто фантазия инженеров. По данному проекту уже проводятся испытания в городах Милтон-Кинс и Ковентри.

Все больше автомобилей оснащается автопилотами. Среди них не только дорогие седаны, но и семейные машины, такие как новый Mercedes-Benz B-класса.

У компании Renault есть целая уникальная стратегия, касающаяся беспилотных автомобилей.

Фото, видео: Ford Europe