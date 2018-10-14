Ford предлагает отказаться от светофоров

В мире беспилотных автомобилей светофоры окажутся не только ненужными, но даже вредоносными объектами.

Проезд перекрестка без светофора
Проезд перекрестка без светофора

Компания Ford выпустила видео, где показала свой взгляд на будущее дорожного движения. С перекрестков исчезнут светофоры, а беспилотные машины сами будут договариваться между собой о том, как разъехаться на любом пересечении дорог.

Специалисты Ford приводят статистику, согласно которой большинство аварий происходит именно на перекрестках (60% случаев), в том числе регулируемых. Отчасти некорректное поведение водителей на пересечениях дорог может быть вызвано тем, что, согласно той же статистике, каждый год на ожидание зеленого сигнала светофора мы в среднем тратим два дня. С приходом автомобилей с автономными системами управления обе эти проблемы исчезнут.

В рамках британской государственной программы Autodrive компания Ford разработала систему общения автомобилей, а точнее их компьютеров, между собой. Определяя скорость и местоположение, а также направление движения, других машин, они будут корректировать собственные траектории и скорость, чтобы разъехаться со всеми без остановок. Это не просто фантазия инженеров. По данному проекту уже проводятся испытания в городах Милтон-Кинс и Ковентри.

Фото, видео: Ford Europe

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