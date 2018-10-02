Новый Mercedes-Benz: B-класса: он получил опции от роскошного S-класса

Mercedes-Benz B-класса нового поколения стал просторнее, динамичнее и технологичнее, в частности благодаря опциям от флагманского седана S-класса.

Mercedes-Benz B-класса

Mercedes-Benz B-класса нового поколения может похвастать увеличившейся до 2729 мм колесной базой, короткими свесами и колесами от 16 до 19 дюймов. Автомобиль получился приземистым и выглядит отнюдь не как компактвэн, а скорее спортивно. Атлетичности облику добавляют спойлер над дверью багажника, узкие фонари и два патрубка выхлопной системы, разнесенных по разным сторонам псевдодиффузора.

Mercedes-Benz B-класса

Современная панель приборов нового B-класса состоит из двух больших мониторов, на которые выводится вся необходимая водителю и пассажирам информация. В базе это два 7-дюймовых дисплея, а в более богатых комплектациях — один 7-дюймовый и один 10,25-дюймовый. В топовых версиях панель приборов состоит из двух 10,25-дюймовых дисплеев. Салон не только стал просторнее и современнее, но и оснащается такими опциями, которые были доступны автомобилям более высокого класса. Это, например, кресла с функцией массажа или электропривод регулировок сидений с функцией памяти.

Mercedes-Benz B-класса

Задний диван В-класса может сдвигаться на 14 сантиметров, а также имеет регулировку наклона спинки. Благодаря этому вместительность багажника может быть увеличена с 455 до 705 литров. При сложенных задних сиденьях объем багажника увеличивается до 1540 литров. Складываться может и спинка сиденья переднего пассажира.

Mercedes-Benz B-класса

Как и недавняя новинка Mercedes-Benz A-класса, В-класса оснащается новой мультимедийной системой MBUX, имеющей искусственный интеллект. С его помощью система приспосабливается к водителю и членам его семьи.

Mercedes-Benz B-класса

Высокий уровень активной безопасности достался автомобилю от Mercedes-Benz S-класса. Это разнообразные системы помощи водителю, включая автономное управление. Например, система Active Distronic Distronic способна регулировать скорость движения и снижать ее перед поворотами или перекрестками или круговым перекресткам.

Mercedes-Benz B-класса

Mercedes-Benz B-класс оснащается новыми двигателями, чистота выхлопа которых соответствует нормам Евро-6, вступающих в силу с 2020 года. Впервые на минивэне появился 2-литровый дизель, мощность которого в разных версиях составляет 150 и 190 л.с. Он оснащается новой 8-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Другие двигатели оснащаются 7-ступенчатым автоматом 7G-DCT. Есть в линейке моторов и 1,5-литровый турбодизель мощностью 116 л.с. Гамма бензиновых двигателей состоит из мотора объемом 1,33 л мощностью 136 л.с., а также 163-сильного двигателя. После запуска нового поколения Mercedes-Benz B-класса в производство у него появится еще несколько двигателей, а также полноприводная версия.

Mercedes-Benz B-класса

Начало продаж нового Mercedes-Benz B-класса в Европе намечено на 3 декабря 2018 года: дилеры начнут принимать заказы на автомобили нового поколения. Поставка же первых экземпляров покупателям ожидается в феврале 2019 года. Будет ли продаваться эта машина в России, пока неизвестно.

Фото: Mercedes-Benz