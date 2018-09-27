Рассматриваем самый крутой «Гелик». Конечно же, от Brabus

Мастера из Ботропа не обходят своим вниманием ни одну модель Mercedes-Benz и Mercedes-AMG, предлагая для них разные варианты тюнинга. Можем себе представить, как у них чесались руки, когда на рынок вышло новое поколение Mercedes-AMG G63 — самое мощное исполнение Гелендвагена. Естественно, они тут же принялись за работу, в итоге создав очень мощную машину. Все подробности —в нашей фотогалерее.
- В августе Brabus представил свой вариант менее мощной версии Mercedes-Benz G 500.
- Обычный Mercedes-AMG G63 был рассекречен в феврале. Все подробности о машине — в материале «За рулем».
Фото: Brabus
Видео: Youtube
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