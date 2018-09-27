Рассматриваем самый крутой «Гелик». Конечно же, от Brabus

Ателье Brabus представило самый быстрый на сегодняшний день вариант нового Mercedes-Benz G-класса. Думается, в России за ним уже выстроились очереди.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

Мастера из Ботропа не обходят своим вниманием ни одну модель Mercedes-Benz и Mercedes-AMG, предлагая для них разные варианты тюнинга. Можем себе представить, как у них чесались руки, когда на рынок вышло новое поколение Mercedes-AMG G63 — самое мощное исполнение Гелендвагена. Естественно, они тут же принялись за работу, в итоге создав очень мощную машину. Все подробности —в нашей фотогалерее.

Рассматриваем самый крутой «Гелик». Конечно же, от Brabus

Фото: Brabus

Видео: Youtube

Рассматриваем самый крутой «Гелик». Конечно же, от Brabus
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

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