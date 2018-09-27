Рассматриваем самый крутой «Гелик». Конечно же, от Brabus

На Вестах в Каракумы: Азия не отпускает На десятый день экспедиции Москва — Каракумы — Москва эксперты журнала «За рулем» наконец-то дождались парома через Каспий и перебрались в Баку, покинув Среднюю Азию. Правда, она не спешила отпускать путешественников… На Вестах в Каракумы: застрять в ожидании парома Восьмой и девятый дни многодневки Москва — Каракумы — Москва, в которую эксперты журнала «За рулем» отправились на двух Вестах и одном Х-мобиле, прошли с переменных успехом. Путешественникам приходилось то штурмовать бездорожье, то вовсе созерцать море в ожидании парома… Новый Hyundai Santa Fe: мой красавчик приехал! В стране прекрасных женщин и автомобили должны быть красавцами. Пример тому — новый Hyundai Santa Fe.