Brabus G 500: новое начало

Тюнинг-ателье Brabus представило свою версию нового Мерседеса G-класса. Мощности пока немного — всего 500 л.с., зато внешность очень грозная!

500 л.с. для Гелендвагена от Брабуса — это, поверьте, немного. Дело в том, что со сменой поколений G-класса тюнерам пришлось фактически заново разрабатывать портфолио для этой модели, а начать, разумеется, имеет смысл с базовой модификации G 500, снабженной 4,0-литровой «битурбовосьмеркой». В стоке она выдает 422 л.с. и 610 Нм. Потенциал для форсировки огромен, чем и воспользовались мастера из Ботропа. Все подробности — в нашей галерее.

Осенью прошлого года Brabus представил самую убойную версию Гелендвагена прошлого поколения, снабженную 900-сильным мотором V12.

В феврале этого года дебютировала самая мощная на данный момент стоковая версия нового G-класса — Mercedes-AMG G 63.

С самыми крутыми версиями Гелендвагена прошлого поколения можно ознакомиться здесь.

Фото: Brabus