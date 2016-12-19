Brabus G 500: новое начало

Тюнинг-ателье Brabus представило свою версию нового Мерседеса G-класса. Мощности пока немного — всего 500 л.с., зато внешность очень грозная!

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

500 л.с. для Гелендвагена от Брабуса — это, поверьте, немного. Дело в том, что со сменой поколений G-класса тюнерам пришлось фактически заново разрабатывать портфолио для этой модели, а начать, разумеется, имеет смысл с базовой модификации G 500, снабженной 4,0-литровой «битурбовосьмеркой». В стоке она выдает 422 л.с. и 610 Нм. Потенциал для форсировки огромен, чем и воспользовались мастера из Ботропа. Все подробности — в нашей галерее.

Brabus G 500: новое начало

  • Осенью прошлого года Brabus представил самую убойную версию Гелендвагена прошлого поколения, снабженную 900-сильным мотором V12.
  • В феврале этого года дебютировала самая мощная на данный момент стоковая версия нового G-класса — Mercedes-AMG G 63.
  • С самыми крутыми версиями Гелендвагена прошлого поколения можно ознакомиться здесь.

Фото: Brabus

Brabus G 500: новое начало
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (1)

Mercedes-Benz 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не достоинств.

Недостатки:

Все ломается . А стоимость?

Комментарий:

Купите себе БТР-82 и не морочте никому голову...

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