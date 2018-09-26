Mercedes-Benz научит автомобили избегать криминальных районов

Будущие автомобили Mercedes-Benz станут более разборчивыми — места для парковки себя любимых они, ориентируясь на данные криминальной статистики, будут выбирать лично, там, где безопаснее для зеркал и колес.

Концепт Mercedes-Benz EQA

Данные для принятия решения будут поставляться из самых надежных и проверенных источников. Нет, не от криминальных авторитетов, а от полиции. Над таким приложением для своих будущих моделей работают в североамериканском подразделении компании Mercedes-Benz. Это должно снизить вероятность вандализма и нападения на хозяев машин.

«Мы можем выбрать место для парковки, проанализировав, сколько преступлений произошло в этом районе в течение нескольких последних недель», — говорит разработчик программного обеспечения Mercedes-Benz Маркус Эманн в интервью изданию The Drive.

В приложении собираются использовать цветовую маркировку. Опасные места будут окрашиваться красным, а безопасные — зеленым. Желтый цвет — «все в порядке, но лучше подумать о том, чтобы припарковаться в „зеленой“ зоне».

Приложение должно пригодиться в путешествиях с заездами в незнакомые города, о которых мало что известно владельцу автомобиля Mercedes-Benz.

Тем временем российские программисты работают над защитой автомобилей от киберугроз.

Смешная новость? Вот и 50 лет назад люди смеялись над первым в мире беспилотным автомобилем. Это был, да-да, Mercrdes-Benz.

Фото: Mercedes-Benz