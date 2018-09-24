Made in Russia: разработка наших программистов защитит автомобиль от киберугроз

Созданное российскими программистами устройство основано на принципе «запрещено всё, что не разрешено».

Новое устройство, обеспечивающее защиту автомобиля от киберугроз, оснащено новой отечественной операционной системой. Оно не допускает вмешательства в машину извне, и оснастить таким устройством можно будет любой автомобиль. Разработали новинку программисты «Лаборатории Касперского» совместно с научно-производственной компанией ИТЭЛМА и компанией «Адаптивные промышленные технологии». Программисты сравнивают свою систему с иммунитетом человека: она знает, как должен работать весь «организм», поэтому любое вмешательство, которое не нужно или не разрешено, тут же пресекается.

На автомобильных компьютерах чаще всего стоят абсолютно незащищенные Linux и подобные операционные системы, в которых можно найти массу уязвимостей. На них программисты ставят заслонки, но сколько дыры ни латай, возникают новые, и этот процесс бесконечен. Поэтому и применен новый подход к защите — запрещено всё, что не разрешено (default deny), сообщают «Известия». То, что разрешено, закладывается через политику безопасности для каждого блока или компонента автомобиля.

Два американских программиста, Чарли Миллер и Крис Валасек, еще в 2015 году продемонстрировали на примере автомобиля Jeep Cherokee, что электронные системы автомобиля уязвимы, чем могут воспользоваться хакеры. Причем управлять «взломанным» транспортным средством можно из любой точки мира по интернету.

Ранее эти специалисты представили доклад, где утверждалось, что Jeep Cherokee, Infiniti Q50 и Cadillac Escalade наиболее уязвимы для компьютерных взломщиков. Тогда их выводы основывались лишь на теории, но скоро они перешли к практике.



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