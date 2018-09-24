Made in Russia: разработка наших программистов защитит автомобиль от киберугроз

Новое устройство, обеспечивающее защиту автомобиля от киберугроз, оснащено новой отечественной операционной системой. Оно не допускает вмешательства в машину извне, и оснастить таким устройством можно будет любой автомобиль. Разработали новинку программисты «Лаборатории Касперского» совместно с научно-производственной компанией ИТЭЛМА и компанией «Адаптивные промышленные технологии». Программисты сравнивают свою систему с иммунитетом человека: она знает, как должен работать весь «организм», поэтому любое вмешательство, которое не нужно или не разрешено, тут же пресекается.
На автомобильных компьютерах чаще всего стоят абсолютно незащищенные Linux и подобные операционные системы, в которых можно найти массу уязвимостей. На них программисты ставят заслонки, но сколько дыры ни латай, возникают новые, и этот процесс бесконечен. Поэтому и применен новый подход к защите — запрещено всё, что не разрешено (default deny), сообщают «Известия». То, что разрешено, закладывается через политику безопасности для каждого блока или компонента автомобиля.
- Два американских программиста, Чарли Миллер и Крис Валасек, еще в 2015 году продемонстрировали на примере автомобиля Jeep Cherokee, что электронные системы автомобиля уязвимы, чем могут воспользоваться хакеры. Причем управлять «взломанным» транспортным средством можно из любой точки мира по интернету.
- Ранее эти специалисты представили доклад, где утверждалось, что Jeep Cherokee, Infiniti Q50 и Cadillac Escalade наиболее уязвимы для компьютерных взломщиков. Тогда их выводы основывались лишь на теории, но скоро они перешли к практике.
Фото: Depositphotos
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