Первому беспилотнику стукнуло 50. Не знали?

11 сентября 1968 года на испытательном треке Contidrom в Люнебургской пустоши был запущен первый управляемый с помощью электроники автомобиль без водителя. «По крутой кривой с призрачным водителем», такие заголовки в то время появлялись в прессе.
Автономную систему для транспортного средства разработали для Continental компании Siemens, Westinghouse, которым помогали ученые из технических университетов Мюнхена и Дармштадта. Первый беспилотник построили на базе Mercedes Benz 250, оснастив его электромеханическим рулевым управлением, электромеханической регулировкой газа и радиоустройством для обратной связи. Индуктивные датчики, прикрепленные к передней и задней частям автомобиля, измеряли напряженность магнитного поля, создаваемого проходящим током. Если объяснить проще — под бетоном автодрома был проложен провод. А на бампере были установлены два индуктивных датчика, благодаря которым машина держала провод между колес точно посередине. Из диспетчерской, расположенной в начале тестовой трассы, в машину через проводник отправляли команды: разгон, замедление, торможение.
Испытывали первый беспилотник на Контидроме, это первый тестовый трек компании Continental, инженеры которой и проводили испытания первого автомобиля без водителя. По нынешним меркам это было довольно примитивное устройство, но 50 лет назад все выглядело просто фантастично. Водителя не было, но в машине всегда находился человек, который на всякий случай присматривал за процессом.
Тестовый трек — это впечатляющий даже по меркам сегодняшнего времени высокоскоростной овал длиной в 2,8 км с участками как влажного, так и сухого пути, на котором измеряли тормозной путь. Нужно отметить, что инженеры Continental преследовали свою цель, сам беспилотник им был необходим лишь как средство. Смысл в том, что для испытания шин нужна повторяемость: точное соблюдение скорости и траектории в разных заездах. Человек этого гарантировать не мог, а вот электроника — да. Таким образом удалось полностью исключить человеческий фактор, что значительно повысило точность измерительных значений.
«В конечном итоге первый беспилотник — это машина, которая ездила по проводам», — смеется 78-летний Ханс-Юрген Майер, который 50 лет назад, будучи молодым инженером, отвечал за разработку новых методов измерения и оценки шин. 50 лет с исторической точки зрения лишь мгновение, а для кого-то это целая жизнь...
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Фото: Continental
Видео: YouTube
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