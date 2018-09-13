Первому беспилотнику стукнуло 50. Не знали?

Если вы думаете, что автономное вождение является прорывом современной эпохи, ошибаетесь. Конечно, сейчас беспилотные технологии бурно развиваются, но сама идея уже отпраздновала юбилей.

11 сентября 1968 года на испытательном треке Contidrom в Люнебургской пустоши был запущен первый управляемый с помощью электроники автомобиль без водителя. «По крутой кривой с призрачным водителем», такие заголовки в то время появлялись в прессе.

Автономную систему для транспортного средства разработали для Continental компании Siemens, Westinghouse, которым помогали ученые из технических университетов Мюнхена и Дармштадта. Первый беспилотник построили на базе Mercedes Benz 250, оснастив его электромеханическим рулевым управлением, электромеханической регулировкой газа и радиоустройством для обратной связи. Индуктивные датчики, прикрепленные к передней и задней частям автомобиля, измеряли напряженность магнитного поля, создаваемого проходящим током. Если объяснить проще — под бетоном автодрома был проложен провод. А на бампере были установлены два индуктивных датчика, благодаря которым машина держала провод между колес точно посередине. Из диспетчерской, расположенной в начале тестовой трассы, в машину через проводник отправляли команды: разгон, замедление, торможение.

Испытывали первый беспилотник на Контидроме, это первый тестовый трек компании Continental, инженеры которой и проводили испытания первого автомобиля без водителя. По нынешним меркам это было довольно примитивное устройство, но 50 лет назад все выглядело просто фантастично. Водителя не было, но в машине всегда находился человек, который на всякий случай присматривал за процессом.

Тестовый трек — это впечатляющий даже по меркам сегодняшнего времени высокоскоростной овал длиной в 2,8 км с участками как влажного, так и сухого пути, на котором измеряли тормозной путь. Нужно отметить, что инженеры Continental преследовали свою цель, сам беспилотник им был необходим лишь как средство. Смысл в том, что для испытания шин нужна повторяемость: точное соблюдение скорости и траектории в разных заездах. Человек этого гарантировать не мог, а вот электроника — да. Таким образом удалось полностью исключить человеческий фактор, что значительно повысило точность измерительных значений.

Три бывших сотрудника Конти: Клаус Вебер (в белой рубашке) Герберт Ульсамер (в клетчатой рубашке) и Ханс-Юрген Майер (в голубой рубашке).

«В конечном итоге первый беспилотник — это машина, которая ездила по проводам», — смеется 78-летний Ханс-Юрген Майер, который 50 лет назад, будучи молодым инженером, отвечал за разработку новых методов измерения и оценки шин. 50 лет с исторической точки зрения лишь мгновение, а для кого-то это целая жизнь...

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Фото: Continental

Видео: YouTube