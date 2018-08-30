Молодежь рисует беспилотники и электрокары. Выбрали лучших

Молодые дизайнеры представили свои рисунки на конкурс, объявленный Renault. Работы креативных студентов, которые вышли в финал, в нашей фотоподборке.

На конкурс Renault представили свои работы студенты четырех ведущих ВУЗов страны в области автомобильного дизайна: Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова (кафедра «Дизайн средств транспорта»); Московского государственного машиностроительного университета МАМИ,(кафедра «Дизайн»); Уральской государственной архитектурно-художественной академии (кафедра «Индустриальный дизайн») и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии имени Штиглица (кафедра «Промышленный дизайн»). Они представили свои работы на тему «Будущее автономного транспорта в России».

Студенты должны были нарисовать как экстерьер автомобиля, так и его внутреннее устройство. Одно из условий — транспортные средства должны быть предназначены для эксплуатации именно в России, как в городах, так и за их пределами.

Мастер-классы для участников конкурса провели дизайнеры Эрде Тунга и Андрей Басманов. На конкурс было представлено более 20 работ, предложенных 55 участниками, из которых жюри отобрало 13 лучших.

Устроители подчеркивают, что работы финалистов это не просто чертежи или рисунки, а целые истории. А рисовать будущее должны именно молодые люди, ведь все правила, ограничивающие дизайнеров сегодня, со временем просто исчезнут. Потому что в течение следующих 5–10 лет изменится все — внешний вид автомобилей, интерьер и даже пропорции транспортных средств.

Автоконцерны нуждаются в свежем взгляде на дизайн автомобилей: недаром похожий конкурс устраивал и АВТОВАЗ.



Фото: Renault