C 1 декабря в Москве и Татарстане начнут тестировать беспилотники

Постановление о проведении эксперимента по тестированию автономных транспортных средств на дорогах общего пользования подписал сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев, выступая на совещании с вице-премьерами, отметил, что наш транспортный комплекс движется в «цифровую эпоху», и беспилотные автомобили ее важная часть. Однако для них необходимо подготовить нормативную базу, потому что согласно действующим правилам в любом транспортном средстве должен находиться водитель. Прежде чем разрабатывать нормативы, нужно опробовать саму возможность движения беспилотников по дорогам общего пользования, понять, насколько это эффективно, выработать технические требования к таким транспортным средствам.

Поэтому с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года будет проводиться тестирование беспилотных автомобилей на территориях Москвы и Республики Татарстан. Итоги эксперимента позже оценят МВД, Минпромторг, НТИ «Автонет», ассоциация «ГЛОНАСС», ФГУП НАМИ и владельцы беспилотников. На основании этих докладов правительство сделает вывод о возможности эксплуатации беспилотников на дорогах общего пользования в автоматизированном режиме управления, будут выработаны технические требования к автономным транспортным средствам, технические регламенты и документы по их стандартизации.

Оценивать безопасность такого транспорта поручено НАМИ.

Медведев на совещании отметил, что разработки беспилотников ведутся во всех странах, есть они и в нашей стране, и довольно продвинутые. Недавно он ознакомился с беспилотным такси, которое сейчас курсирует и в Сколково, и в Иннополисе. В прошлом году КАМАЗ представил беспилотный грузовик, разработанный вместе с НАМИ.

Беспилотные КАМАЗы собирались испытывать на платной трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург начиная с 2016 года. Но начало тестирования все время откладывалось.

Фото: Егор Алеев/ТАСС