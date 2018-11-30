Новый знак для автомобилей: уже известно, как он выглядит

Появилось изображение новой наклейки: специальный знак «А», означающий автономное вождение, получат беспилотные автомобили на время правительственного эксперимента.

В России вводят новую наклейку на авто — с буквой «А». Как уже известно, с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана будет проводиться тестирование беспилотных транспортных средств, а чтобы выделить эти автомобили в потоке, их оснастят специальной наклейкой, которая будет предупреждать об автономности данного транспортного средства.

Как и было обещано ранее, новую наклейку показали сегодня на открывшемся сегодня форуме городской мобильности (Urban Mobility Forum), а в перспективе она станет общедоступной.

О начале тестирования беспилотников на определенных участках дорог общего пользования рассказал премьер-министр страны Дмитрий Медведев и подписал соответствующее постановление. Сейчас такой транспорт быстро развивается во всех странах, и Россия не должна быть среди отстающих. Чтобы оценить их потенциал, приходится выводить такие машины на дороги.

На дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных транспортных средств, но для подстраховки в салоне и кабине будет находиться опытный пилот-инструктор, который в критические моменты сможет перехватить управление. Напоминаем, что случится это 1 декабря, то есть уже завтра.



Фото: АГН «Москва», Дмитрий Серебряков/ТАСС