Kia готовится к эре беспилотников и представляет технологию распознавания эмоций

На CES-2019 корейский автопроизводитель представит новые бортовые технологии для будущей эры «эмоциональных поездок».

На выставке потребительской электроники СES-2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе (США), Kia Motors представит новые технологии для беспилотных транспортных средств. Главное место в этот раз займет система R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving), что можно перевести как «Поездки с адаптацией к настроению в реальном времени». Это уже не просто возможность очередной раз взглянуть на беспилотники, а еще и понять, насколько человеку будет в них комфортно перемещаться, когда они прочно войдут в нашу повседневную жизнь.

Система R.E.A.D. способна оптимизировать и индивидуализировать пространство в салоне автомобиля, улавливая эмоциональное состояние водителя. Анализ осуществляется с помощью технологии распознавания биосигналов, и на основании этого обстановка в салоне, а также интерьер подстроятся под настроение водителя, создавая ему условия для приятной поездки.

Эта и другие технологии, которые продемонстрируют на выставке, настолько непросты для восприятия, что на стенде компании на CES-2019 будут проводить 15-минутные «экскурсии с лектором».

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Фото: Kia