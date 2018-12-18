Volkswagen специально для беспилотников создал новую марку IQ Drive

В концерне решили объединить все наработанные технологии автоматизированного вождения в одной торговой марке под названием IQ Drive. Первые модели автономных машин под этим брендом должны появиться на европейском рынке уже в январе 2019 года.

Volkswagen I.D. Vision

Перед Рождеством Volkswagen планирует запустить широкомасштабную рекламную кампанию, которая расскажет об опыте производителя в области разработки систем помощи водителю.

Директор по продажам VW Юрген Штакманн заявил недавно, что многие модели уже имеют интеллектуальных электронных помощников для большего комфорта и безопасности пассажиров, но IQ Drive открывает прямую дорогу к полностью автономному вождению.

Новый бренд, сообщает vogel.de, соберет воедино все доступные в настоящее время интеллектуальные системы помощи при вождении и парковке, а также системы безопасного управления автомобилем, такие как Park Assist, Lane Assist или Front Assist и т.д., а также технологии, которые Фольксваген только начал разрабатывать. В перспективе все это должно «сложиться» в транспортное средство 5-го уровня автономности (полностью автоматизированное, без участия водителя).

Первые роботизированные модели под брендом IQ Drive представят на европейском рынке уже в январе 2019 года. Но какие это будут автомобили и чем они будут отличаться от существующих концептов VW, в компании раскрывать не стали, оставив интригу до января.

Среди последних разработок компании нельзя не вспомнить о концепте Volkswagen I.D. Vision — эффектной машине без руля и педалей. Выглядит прототип внушительно не только снаружи, но и внутри: стильные кресла, деревянная отделка того места, где должна быть центральная панель, пушистый ковер с высоким ворсом и никаких органов управления! Пассажиры будут руководить транспортным средством, отдавая голосовые команды. Кроме того, I.D. Vision еще и электрокар: его запас хода достигает 650 км.

Среди новых технологий, созданных компанией Hyundai — система доступа в автомобиль по отпечатку пальца. Водителю не нужно будет носить с собой ключи, она сработает даже в мороз и под палящим солнцем.



Фото: Volkswagen