В Hyundai создали систему доступа в автомобиль по отпечатку пальца

Водители легковых автомобилей Hyundai скоро смогут не брать с собой ключи, потому что открывать/запирать двери и запускать двигатель они будут легким прикосновением пальца, а поможет им в этом технология биометрической аутентификации.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai заявил в понедельник, что разработал систему распознавания отпечатков пальцев, позволяющую водителю не только открывать и запирать двери автомобиля, но и запускать двигатель. Система сверяет отпечатки пальцев с предварительно зарегистрированными биометрическими данными, когда человек касается датчика на ручке двери автомобиля. Блок распознавания отпечатков пальцев также включает кнопку запуска двигателя и позволяет это делать только авторизованным водителям.

Компания заявляет, что ее система является первой в мире. Ранее были созданы системы проверки отпечатков пальцев для запуска двигателя, но применение этой технологии для открывания дверей оставалось проблемой. Систему отпечатков пальцев доработали, чтобы она могла противостоять суровым погодным условиям, таким как палящее солнце или мороз, чтобы в любых условиях работала безупречно.

С помощью биометрических данных также можно будет настроить сиденья и боковые зеркала в положение, которое предварительно запрограммировали авторизованные водители конкретного автомобиля.

Доработанная система появится в новой версии внедорожника Santa Fe, который появится в Китае в начале следующего года. Таким образом компания изучит мнение покупателей на локальном рынке, прежде чем оснащать ею автомобили во всем мире.

В Hyundai недавно заявили об активном развитии «водородного общества» на базе имеющихся у концерна технологий водородных топливных элементов.

Фото: Hyundai