В Continental показали, как можно пачками доставлять роботов с помощью беспилотников

Компания Continental на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе (CES) продемонстрировала, как можно использовать беспилотный шаттл для перевозки роботов, доставляющих посылки непосредственно потребителям.

На CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, Continental показала развозной шаттл-беспилотник, который может использоваться для доставки роботов, приносящих посылки к порогам потребителей. Он носит название Continental Urban Mobility Experience (CUbE) и предназначен для рынков с высокой потребностью в доставке товаров.

На роботах строится концепция бесперебойной мобильности Continental: доставка до порога может стать реальностью для любого жителя планеты, на каком бы краю земли он ни находился, объясняет Ральф Лауксманн, специалист по системам и технологиям компании. Концепция производителя этого шаттла позволяет использовать транспортное средство без водителя для перевозки роботов, создавая целую транспортную команду. Она делает доступнее, эффективнее и безопаснее доставку товаров потребителям. Причем все члены этой «команды» электрифицированы, автономны и, в принципе, могут управляться из единого центра.

CUbE может перевозить сразу группу роботов-доставщиков, которые на последнем этапе логистической цепочки разбегаются, чтобы разнести товары и посылки по близлежащим адресам. Автомобили без водителя станут важным элементом «умных городов» будущего, считают в компании, ведь они могут использоваться почти круглосуточно, а значит, в любое удобное именно потребителю время. Например, поздно вечером, когда у курьеров-людей (как это происходит сейчас) рабочий день уже закончился.



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Фото: Continental