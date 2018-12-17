Continental сделает шины из российских одуванчиков

На разработку новой технологии Continental потратил 35 млн евро. Теперь 20 сотрудников новой лаборатории будут разрабатывать технологию по созданию сырья из одуванчиков в промышленных масштабах, которое заменит традиционный каучук.
Новая исследовательская лаборатория TaraxagumLabAnklam находится в Германии (Анклама, Мекленбург-Передняя Померания) и имеет площадь 30 000 квадратных метров. Здесь будут изучать процесс экстракции наших одуванчиков, которые способны произрастать в умеренном климате и впоследствии могут заменить более дорогое каучуковое дерево.
«Мы гордимся тем, что можем сегодня представить миру этот инновационный проект. Мы являемся первым производителем шин в мире, который вложил такие значительные средства в индустриализацию процесса производства резины из одуванчиков. Мы рассматриваем российский одуванчик как достойную альтернативу другому источнику сырья для каучука — гевее бразильской (heveabrasiliensis). Это позволит нам максимально надежно удовлетворить возрастающий мировой спрос, не оставив при этом в стороне вопросы экологической безопасности», — высказался член правления концерна ContinentalAG и глава подразделения по выпуску шин Николай Зетцер.
Первая шина с протектором из одуванчиков была представлена Continental в 2014 году. Эксперимент доказал, что заменить каучук можно. Теперь необходимо разработать технологию производства такой резины в промышленных масштабах, чем и займется новая лаборатория компании.
- Недавно Continental представил универсальную зимнюю шину, рекомендованную к установке как на легкие городские автомобили, так и на тяжелые внедорожники.
- Зная о популярности шипов в России и о минусах, которыми обладают шипованные шины, Continental разработал новый обрезиненный шип. Специалисты ЗР уже успели протестировать его и поделиться результатами.
Фото: Continental
Читать комментарии (3)