Continental сделает шины из российских одуванчиков

Continental построил лабораторию под свою новую революционную технологию создания резины из российских одуванчиков.

На разработку новой технологии Continental потратил 35 млн евро. Теперь 20 сотрудников новой лаборатории будут разрабатывать технологию по созданию сырья из одуванчиков в промышленных масштабах, которое заменит традиционный каучук.

Новая исследовательская лаборатория TaraxagumLabAnklam находится в Германии (Анклама, Мекленбург-Передняя Померания) и имеет площадь 30 000 квадратных метров. Здесь будут изучать процесс экстракции наших одуванчиков, которые способны произрастать в умеренном климате и впоследствии могут заменить более дорогое каучуковое дерево.

«Мы гордимся тем, что можем сегодня представить миру этот инновационный проект. Мы являемся первым производителем шин в мире, который вложил такие значительные средства в индустриализацию процесса производства резины из одуванчиков. Мы рассматриваем российский одуванчик как достойную альтернативу другому источнику сырья для каучука — гевее бразильской (heveabrasiliensis). Это позволит нам максимально надежно удовлетворить возрастающий мировой спрос, не оставив при этом в стороне вопросы экологической безопасности», — высказался член правления концерна ContinentalAG и глава подразделения по выпуску шин Николай Зетцер.

Первая шина с протектором из одуванчиков была представлена Continental в 2014 году. Эксперимент доказал, что заменить каучук можно. Теперь необходимо разработать технологию производства такой резины в промышленных масштабах, чем и займется новая лаборатория компании.

Недавно Continental представил универсальную зимнюю шину, рекомендованную к установке как на легкие городские автомобили, так и на тяжелые внедорожники.

Зная о популярности шипов в России и о минусах, которыми обладают шипованные шины, Continental разработал новый обрезиненный шип. Специалисты ЗР уже успели протестировать его и поделиться результатами.

Фото: Continental