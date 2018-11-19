В Continental создали универсальную зимнюю шину

Компания выпустила шины VikingContact 7, которые подходят не только седанам, но и кроссоверам, а также внедорожникам.

Зимние нешипованные шины Continental VikingContact 7

Continental VikingContact 7 — это зимние нешипованные шины, которые имеют самый широкий диапазон типоразмеров и рассчитаны на повышенные нагрузки, что позволяет оснащать ими не только хэтчбеки или седаны, но и кроссоверы, а также тяжелые внедорожники. Как заявили в компании, отсутствие индекса SUV в названии обусловлено универсальностью шин, что требует разъяснений, так как некоторые владельцы кроссоверов затрудняются с определением класса новых шин.

При производстве новой шины в резину добавляется рапсовое масло и силика. Независимо от типоразмера, все шины VikingContact 7 имеют новый симметричный направленный рисунок протектора. Главными особенностями этого рисунка стали трехмерные трапециевидные ламели 3D Trapez Sipes, а также гибкие соединения между блоками.

Новый симметричный направленный рисунок протектора Continental VikingContact 7

Главной особенностью модели является то, что благодаря новым технологиям их конструкция подходит для эксплуатации не только на легких автомобилях, но и на тяжелых кроссоверах. Шины настолько прочны, что без труда выдерживают повышенные нагрузки при высоком центре тяжести автомобиля. Именно эти два аспекта отличают эксплуатационные требования к шинам кроссоверов и внедорожников от требований к шинам автомобилей других классов.

Максимально допустимая масса шины Continental VikingContact 7 указывается вверху, ближе к ободу

То есть универсальные шины Continental VikingContact 7, несмотря на отсутствие уточняющей маркировки, подходят для всех классов автомобилей. Из 111 типоразмеров 107 имеют увеличенный индекс нагрузки — XL (Extra Load). Лишены ее только самые небольшие шины. Максимально допустимая масса указывается на боковине шины, правее типоразмера. Узнать же необходимую массу нагрузки шин можно в инструкции к автомобилю. Эта информация также отображается на специальных табличках, крепящихся в дверных проемах автомобиля, где пишется и рекомендуемое давление воздуха в шинах.

Шипованные зимние шины Continental получили инновационную разработку — обрезиненный шип ContiFlexStud.

Continental занимается разработкой не только шин, но и, например, самообучающейся системы помощи водителям.

Фото: Continental AG