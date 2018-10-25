Continental изобрел обрезиненные шипы ContiFlexStud

Новая технология имеет ряд особенностей, которые делают шины тише во время движения, а также исключают потерю шипов.

Обрезиненный шип Continental ContiFlexStud

Благодаря новой разработке компания Continental повысила уровень активной безопасности и комфорта шипованных зимних шин. Кроме того, обрезиненные шипы наносят гораздо меньше вреда дорожному покрытию, которое зимой далеко не всегда прикрыто льдом и снегом. По данным исследований — на 20%.

«Обычные шипы не способны полностью проникнуть в лед на дороге, потому что им мешает жесткое алюминиевое тело. Наши обрезиненные шипы ContiFlexStuds позволяют твердосплавным наконечникам глубже вонзаться в лед. В результате каждый из этих новых шипов обеспечивает примерно на 7% большее сцепление со льдом, а это означает серьезный прорыв в сфере активной безопасности», — говорит глава отдела разработки зимних шин компании Continental Марко Джеллингс.

Избежать потери шипов, от чего прежде не была застрахована ни одна шина, позволяет то, что они вулканизируются в шину еще на стадии производства. Эта особенность не только сохраняет сцепные свойства на должном уровне. Это избавляет владельца от необходимости дополнительной балансировки колес посреди сезона.

Другой важной особенностью новой технологии стал пониженный уровень шума, который производят шипы во время качения по голому асфальту. Они не входят в контакт с дорожным покрытием и не цокают.

Обзавестись шинами Continental с новой технологией ContiFlexStud можно уже сегодня, но, к сожалению, применяется она пока лишь на одном типоразмере модели IceContact 2 — 235/45 R18. Более того, серия лимитирована и запасы этих шин ограничены.

Фото: Continental