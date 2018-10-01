Continental нашел способ сделать электромобили эффективнее

Новая система управления температурой от Continental способна повысить эффективность электромобилей на четверть, уменьшить время их зарядки, а также сделать комфортнее машины с двигателями внутреннего сгорания.

Области применения системы управления температурой (Thermal Management)

Компания Continental представила новую систему управления температурой в рамках международной конференции Future Mobility Conference 2018, которая состоялась в Ханчжоу.

Владельцам электромобилей и машин с гибридными силовыми установками знакома ситуация, когда зимой или летом дальность пробега их транспортных средств значительно сокращается. Иногда в разы. Дело в том, что климатические системы электромобилей тратят очень много энергии для отопления и охлаждения салона, что, естественно, быстро разряжает аккумуляторы. Согласно статистике, в 10-градусный мороз дальность пробега на одной зарядке сокращается на 40%. В условиях российских морозов дальность поездок становится меньше раза в два.

Continental использовала несколько межотраслевых ноу-хау для решения проблемы климатических установок автомобилей. Все они позволяют более эффективно расходовать энергию, необходимую для отопления и охлаждения салона и не только.

Для этого используется система управления температурой (Thermal Management), которая распределяет воздушные потоки по салону туда, где они более необходимы. Новые многопортовые клапаны, регулирующие потоки охлаждающей жидкости, помогают переключаться между контурами нагрева и охлаждения, чтобы использовать каждый джоуль тепла без каких бы то ни было потерь.

Новые клапаны регулирования потока хладагента (Coolant Flow Control Valves, CFCV)

Система будет обслуживать и аккумуляторы. Например, заряжаться во время торможения батареи могут только в том случае, когда их температура не слишком высокая, но и не слишком низкая. Кроме того, при быстрой зарядке важно защитить аккумулятор от перегрева, который приводит к увеличению времени зарядки. Система управления температурой будет контролировать оба эти процесса при помощи нескольких многопортовых клапанов, водяных помп и температурных датчиков. С помощью них и нескольких контуров теплопроводных магистралей система перераспределит тепло и холод туда, где они более необходимы.

Система управления температурой придется кстати и на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. С ней моторы будут прогреваться быстрее, а значит уменьшится расход топлива и износ их деталей. Кроме того, система позволяет быстрее нагревать или охлаждать салон, что весьма кстати в палящий зной и лютый холод. Следует отметить, что новая система способна повлиять на чистоту выхлопа автомобилей, освобождая мотор от лишней нагрузки, и на их экономичность. Таким образом, без высокоэффективных систем управления температурой соблюдение будущих норм выброса СО 2 будет весьма проблематичным.

Системы терморегулирования уже находятся в производстве, которое расположено в Китае. Выход первой партии намечен на конец 2019 года.

В России компания Continental известна больше как производитель шин. Насколько хороших? Об этом в наших тестах .

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Фото: Continental