В параде только беспилотники! 55 автономных автомобилей сошлись в едином порыве

Самый крупный парад беспилотников попал в Книгу рекордов Гиннесса. Догадываетесь, где и кем был установлен этот рекорд?

В общей сложности 55 беспилотников, построенных компанией Changan, установили рекорд крупнейшего парада автономных автомобилей на испытательном полигоне в Дяньцзяне (Китай). Произошло это еще 28 ноября 2018 года, но видео с мероприятия после соблюдения всех необходимых процедур опубликовали лишь недавно.

Колонна красных машин Changan преодолела запланированный участок в 3,2 км за 9 минут 7 секунд. В каждом автомобиле присутствовал водитель, как это положено по закону, но он вообще не имел доступа к системе автономного управления, поэтому организаторам пришлось потратить некоторое время для «укрепления их доверия к системе автопилотирования», чтобы те согласились участвовать в установлении рекорда. Об этом рассказал Ян Го, инженер по автономным технологиям в компании Changan Automobile. Он отметил, что особенно важно было на подготовительном этапе заранее выявить факторы риска. Например, передвижения организаторов мероприятия или размещение фото- и видеооборудования. Инженеры заранее обозначили эти риски и приняли соответствующие меры.

В компании Changan подчеркивают, что искусственный интеллект очень важная тенденция в развитии автомобилестроения. Установив этот рекорд, компания собирается в дальнейшем прикладывать еще больше усилий в развитии автономных технологий.

В конце прошлого года еще одна китайская компания — Chery Automobile получила лицензию на проведение испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Чунцине (Китай). Теперь ждем рекорда и от нее?

Компания Continental попыталась зайти с другой стороны и на выставке CES продемонстрировала, как можно с помощью беспилотных автомобилей перевозить роботов.

Видео: YouTube