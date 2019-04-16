Международный автосалон в Шанхае открыт для прессы, и журналисты «За рулем» ведут репортаж со стендов Национального выставочного центра, который выбрали для своих мировых премьер не только китайские автопроизводители, но и многие компании из Европы, США, Японии, Южной Кореи. И неудивительно: китайский авторынок — самый емкий авторынок мира!

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Выставка автомобилей в Шанхае — одна из самых представительных. И хотя она ведет свою историю всего-то с 1985 года (сравните с Женевским автосалоном, который впервые состоялся в 1905 году), вектор мирового автопрома уже давно сместился в сторону Китая с его приверженностью к электромобилям и удлиненным машинам.

Под интересы китайцев подстраиваются и Mеrcedes-Benz, придержавший для Auto Shanghai премьеру нового кроссовера GLB, и Audi, и Volkswagen, и Lexus — компания представляет в Шанхае свой первый минивэн, и BMW с растянутой модификацией 3-й серии, и Mitsubishi с прообразом Outlander нового поколения... Ясное дело, не обойдется без новых «китайцев» от Chery, Lifan, FAW, Great Wall и других.

Самые яркие шоу-стопперы, долгожданные новинки, фото, видео, информация из первых уст и, конечно, девушки Шанхая-2019 — в онлайн-трансляции «За рулем». Не переключайтесь — информация обновляется! И добро пожаловать на 18-ю Международную выставку автомобильной промышленности в деловой столице КНР.

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17:00 GAC Entranze: дизайн и к черту подробности!

Кирилл Милешкин

GAC Entranze, как и Cadillac XT6, справил мировой дебют в Детройте. Но мы не смогли пройти мимо него, ведь подобные концепты увидишь не на каждой выставке. Машину нарисовали в калифорнийской дизайн-студии GAC Motor. Ее создали в тот период, когда торговая война между США и Китаем еще не обострилась, и марка из Поднебесной грезила развернуть продажи за океаном. Теперь, видимо, не судьба.

GAC Entranze

Однообъемник открывает доступ в салон, разводя в стороны две створки по каждому борту. Попутно часть порога ложится горизонтально, превращаясь в удобную и широкую подножку. Компоновка интерьера необычная: сплошной диван на троих седоков спереди и два отдельных сиденья сзади. Еще одно нетривиальное решение — отделка пробковым деревом. Смотрится очень привлекательно!

О силовой установке не известно ровным счетом ничего, кроме того, что она электрическая. Для концептов и китайцев это в порядке вещей: к черту подробности!

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16:45 Cadillac XT6: в Россию он тоже приедет

Кирилл Милешкин

Cadillac XT6 — это премьера еще из январского Детройта. Удивительно, но Кадиллак только в 2019 году представил модель в самом культовом для американцев типе кузова — семиместный кроссовер. В Китае такой формат тоже ценят, так что показ «шестерки» в Шанхае был предсказуемым событием.

Cadillac XT6

Двигателю V6 объемом 3,6 литра, который умеет отключать два цилиндра для экономии топлива, ассистирует 9-ступенчатый автомат. И в США, и в Китае модель предлагается как с передним, так и с полным приводом. У нас (а в России Cadillac XT6 может оказаться в конце этого года) моноприводных исполнений не будет: не оценят. Тем более, что привод на вторую ось тут не самый простой, а индивидуальным распределением момента на каждое колесо.

Cadillac XT6

Интерьер XT6 был скрыт за тонировкой и заблокированными дверями. Насколько удалось рассмотреть, он практически не отличается от младшей модели XT5. А вот снаружи «шестерка» самобытна, выделяясь из ряда последних Кадиллаков горизонтальными фарами.

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16:24 Geely Preface — почти как Volvo

Кирилл Милешкин

Марка Geely для «домашнего» автосалона выступила скромно: всего одна премьера. И к тому же в стремительно теряющем популярность форм-факторе седана (хотя в Китае их позиции, пожалуй, намного сильнее, чем в Европе и США).

Geely Preface

Огромным штатом дизайнеров Geely продолжает руководить Питер Хорбери, в чьем таланте сомневаться не приходится.

Концепт Preface заглядывает в недалекое будущее — внешность одного из серийных седанов Geely будет именно такой. На первый взгляд, никакой революции относительно ныне выпускающегося Эмгранда GT нет. Ну так и запуск товарной версии Префейса намечен на двухлетнюю перспективу.

Машина действительно выглядит почти готовой к встрече с конвейером. Разве что распахивающиеся в противоположные стороны двери и кузов без центральной стойки, как это всегда бывает, заменят на традиционные. А основа у машины уже вполне серийная. Это модульная платформа CMA, знакомая по последним новинкам Volvo. Вот уж действительно, ярчайший пример эффективного объединения китайских инвестиций и европейских технологий и опыта.

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15:59 Chery Tiggo 5X рестайлинг пошел на пользу. Ждем в России

Кирилл Милешкин

Машина, которая в Китае называется Tiggo 5X, в России носит индекс Tiggo 4. У нас распродали партию дорестайлинговых машин с неоднозначным оформлением передней части кузова. А это — слегка обновленная модель. Другие фары ее явно приукрасили.

Если на нашем рынке Tiggo 4 продавали только с двухлитровым мотором и вариатором, то для посвежевшей версии в Поднебесной заявлен только скромный атмосферник 1.5. Привод, разумеется, передний. Если маркетологи позитивно оценят итоги продаж первой партии «четверок», есть шансы, что до России доберется и рестайлинговый вариант.

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