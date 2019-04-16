Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019

Международный автосалон в Шанхае открыт для прессы, и журналисты «За рулем» ведут репортаж со стендов Национального выставочного центра, который выбрали для своих мировых премьер не только китайские автопроизводители, но и многие компании из Европы, США, Японии, Южной Кореи. И неудивительно: китайский авторынок — самый емкий авторынок мира!

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Выставка автомобилей в Шанхае — одна из самых представительных. И хотя она ведет свою историю всего-то с 1985 года (сравните с Женевским автосалоном, который впервые состоялся в 1905 году), вектор мирового автопрома уже давно сместился в сторону Китая с его приверженностью к электромобилям и удлиненным машинам.

Под интересы китайцев подстраиваются и Mеrcedes-Benz, придержавший для Auto Shanghai премьеру нового кроссовера GLB, и Audi, и Volkswagen, и Lexus — компания представляет в Шанхае свой первый минивэн, и BMW с растянутой модификацией 3-й серии, и Mitsubishi с прообразом Outlander нового поколения... Ясное дело, не обойдется без новых «китайцев» от Chery, Lifan, FAW, Great Wall и других.

Самые яркие шоу-стопперы, долгожданные новинки, фото, видео, информация из первых уст и, конечно, девушки Шанхая-2019 — в онлайн-трансляции «За рулем». Не переключайтесь — информация обновляется! И добро пожаловать на 18-ю Международную выставку автомобильной промышленности в деловой столице КНР.

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17:00 GAC Entranze: дизайн и к черту подробности!

Кирилл Милешкин

GAC Entranze, как и Cadillac XT6, справил мировой дебют в Детройте. Но мы не смогли пройти мимо него, ведь подобные концепты увидишь не на каждой выставке. Машину нарисовали в калифорнийской дизайн-студии GAC Motor. Ее создали в тот период, когда торговая война между США и Китаем еще не обострилась, и марка из Поднебесной грезила развернуть продажи за океаном. Теперь, видимо, не судьба.

GAC Entranze
GAC Entranze

Однообъемник открывает доступ в салон, разводя в стороны две створки по каждому борту. Попутно часть порога ложится горизонтально, превращаясь в удобную и широкую подножку. Компоновка интерьера необычная: сплошной диван на троих седоков спереди и два отдельных сиденья сзади. Еще одно нетривиальное решение — отделка пробковым деревом. Смотрится очень привлекательно!

О силовой установке не известно ровным счетом ничего, кроме того, что она электрическая. Для концептов и китайцев это в порядке вещей: к черту подробности!

Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019

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16:45 Cadillac XT6: в Россию он тоже приедет

Кирилл Милешкин

Cadillac XT6 — это премьера еще из январского Детройта. Удивительно, но Кадиллак только в 2019 году представил модель в самом культовом для американцев типе кузова — семиместный кроссовер. В Китае такой формат тоже ценят, так что показ «шестерки» в Шанхае был предсказуемым событием.

Cadillac XT6
Cadillac XT6

Двигателю V6 объемом 3,6 литра, который умеет отключать два цилиндра для экономии топлива, ассистирует 9-ступенчатый автомат. И в США, и в Китае модель предлагается как с передним, так и с полным приводом. У нас (а в России Cadillac XT6 может оказаться в конце этого года) моноприводных исполнений не будет: не оценят. Тем более, что привод на вторую ось тут не самый простой, а индивидуальным распределением момента на каждое колесо.

Cadillac XT6
Cadillac XT6

Интерьер XT6 был скрыт за тонировкой и заблокированными дверями. Насколько удалось рассмотреть, он практически не отличается от младшей модели XT5. А вот снаружи «шестерка» самобытна, выделяясь из ряда последних Кадиллаков горизонтальными фарами.

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16:24 Geely Preface — почти как Volvo

Кирилл Милешкин

Марка Geely для «домашнего» автосалона выступила скромно: всего одна премьера. И к тому же в стремительно теряющем популярность форм-факторе седана (хотя в Китае их позиции, пожалуй, намного сильнее, чем в Европе и США).

Geely Preface
Geely Preface

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Огромным штатом дизайнеров Geely продолжает руководить Питер Хорбери, в чьем таланте сомневаться не приходится.

Концепт Preface заглядывает в недалекое будущее — внешность одного из серийных седанов Geely будет именно такой. На первый взгляд, никакой революции относительно ныне выпускающегося Эмгранда GT нет. Ну так и запуск товарной версии Префейса намечен на двухлетнюю перспективу.

Машина действительно выглядит почти готовой к встрече с конвейером. Разве что распахивающиеся в противоположные стороны двери и кузов без центральной стойки, как это всегда бывает, заменят на традиционные. А основа у машины уже вполне серийная. Это модульная платформа CMA, знакомая по последним новинкам Volvo. Вот уж действительно, ярчайший пример эффективного объединения китайских инвестиций и европейских технологий и опыта.

Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019

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15:59 Chery Tiggo 5X рестайлинг пошел на пользу. Ждем в России

Кирилл Милешкин

Машина, которая в Китае называется Tiggo 5X, в России носит индекс Tiggo 4. У нас распродали партию дорестайлинговых машин с неоднозначным оформлением передней части кузова. А это — слегка обновленная модель. Другие фары ее явно приукрасили.

Если на нашем рынке Tiggo 4 продавали только с двухлитровым мотором и вариатором, то для посвежевшей версии в Поднебесной заявлен только скромный атмосферник 1.5. Привод, разумеется, передний. Если маркетологи позитивно оценят итоги продаж первой партии «четверок», есть шансы, что до России доберется и рестайлинговый вариант.

Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019

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15:44 Две премьеры Chevrolet. И обе для «паркета»

Кирилл Милешкин

В Китае происходит ренессанс имен концерна GM, которые уже подзабыли на родине. Тут процветает Buick, продаются Chevrolet Tracker и Trailblazer.

Chevrolet Trailblazer
Chevrolet Trailblazer

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Последние два — уже не внедорожники, а чистые паркетники на переднеприводной платформе. Несмотря на практически серийный статус, машины почему-то показали с наглухо тонированными стеклами, так что об интерьере нам сказать нечего.

От тех моторов, что ставятся на новинки, первые носители их имен впали бы в кому. Это «турбожужжалки» объемом литр и литр-триста. Да, таковы теперь реалии. У Трекера и Трейлблейзера есть «близнецы» Buick Encore и Encore GX. И кто-то из этой четверки имеет все шансы попасть на рынок США. Причем с китайского завода! Мир сошел с ума… Впрочем, президент Трамп намерен подобную практику исключить, так что время покажет.

Кстати, Chevrolet Tracker и Buick Encore прежде были клонами европейского Opel Mokka. Но теперь бренд из Рюссельсхайма под крылом французского альянса PSA, и родству конец.

Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019

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15:11 Chery Arrizo GX — конкурент нашей Весты. Или нет?

Кирилл Милешкин

Вот уже несколько лет Chery не продает в России седаны, делая ставку на кроссоверы. Их у нас действительно любят больше, но все-таки китайцы хотят попытать счастья еще раз. В следующем году на рынок может выйти седан Arrizo GX. Он относится к гольф-классу: Ладу Веста он превосходит по длине на целых 30 см, хотя по колесной базе больше всего на 3,5 см. Сзади, впрочем, сидеть просторно.

Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019

Снаружи ничего необычного, дизайн без изысков. Под капотом турбомотор 1.5 в 147 л.с., который может работать в связке с механикой или вариатором. Последний умеет имитировать целых девять ступеней. А вот приборная панель богатая. ЖК-дисплей между циферблатами и по центру, положим, не удивляют. Но у Chery Arrizo GX сенсорным сделано еще и управление климатом. Пара физических крутилок напоминают о последних Рейндж Роверах.

В топовой комплектации для Китая заявлены адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения.

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14:52 Jetta — новый бренд Фольксвагена

Максим Сачков

Его представляют два кроссовера —VS5 и VS7 и седан VA3. Судя по оснащению и материалам интерьера, эти автомобили ориентированы на небогатого покупателя.

Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019

Особенно бюджетным выглядит седан. Он длиннее и просторнее нашего Фольксвагена Поло — много места на заднем ряду сидений, а багажник так просто огроменный. Под капотом установлен атмосферный четырехцилиндровый мотор. Есть комплектации с автоматическими коробками. Такой бы автомобиль к нам в Россию да по привлекательной цене — многим конкурентам пришлось бы подвинуться!

Кроссоверы — понавороченнее. Двигатели с турбонаддувом, больше современных электронных систем, да и дизайн более привлекательный. VS5 смотрится чуть меньше Фольксвагена Тигуан, VS7 по размерам сравним со Шкодой Кодиак.

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10:25 Таких BMW у нас нет. А хотелось бы!

Максим Кадаков

Длиннобазные версии BMW для китайского рынка — уже традиция. У нас таких машин нет — если не считать «трешку» GT с кузовом лифтбек. Идея лежит на поверхности и, как мне видится, не лишена смысла. Во всяком случае, «трешка» GT в свое время меня очаровала.

BMW 3-й серии L
BMW 3-й серии L

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Так вот, в Шанхае представили новую «трешку» с увеличенной на 110 мм колесной базой. Рядом для наглядности выставили и обычную «трешку» G20. Хорошо видно, что растянутая машина не выглядит непропорциональной — всё органично, хотя высота и ширина не изменились. У нее заметно шире двери, иные задние стойки крыши и заднее стекло.

Вся прибавка пошла на пользу задним пассажирам. Конечно, новая третья серия не чета машинам двадцатилетней давности (Е46), в которых сзади сидеть было вовсе невозможно — теперь места побольше. Однако в длиннобазной «трешке» даже я (рост 186 см) сижу сзади «как человек». Китайцы — не самая высокая нация, но растянутые машины ценят: почти 80% всех седанов третьей серии, проданных в Китае, имеют увеличенную колесную базу.

Растянутые «трешки» выпускают вместе со стандартными на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive в Китае. Разрабатывали машину в Мюнхене, но — с участием китайских инженеров. Среди интерьерных отличий — более мягкие сиденья и обязательная панорамная стеклянная крыша.

Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019


На китайском рынке длинная «трешка» пойдет в продажу летом. Цены пока неизвестны, но ориентировочно — около 40 тысяч евро.

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9:53 У нас — Аурус Сенат, у китайцев — Hongqi L5

Максим Кадаков

Подобно тому, как на минувшем Женевском автосалоне главным экспонатом для нас был, безусловно, Аурус Сенат, на автосалоне в Шанхае прежде всего нужно посетить стенд государственной компании Hongqi. Если пустят. Атмосфера здесь схожая: в стеклянном аквариуме гордо стоит флагман L5, а на основном стенде показывают машины попроще — «для всех».

Hongqi L5
Hongqi L5

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Мне удалось просочиться в стекляшку до открытия стенда и сделать несколько кадров прежде, чем меня вежливо, но настойчиво выпроводили люди в штатском. Машина не нова (штучное производство L5 начали в 2014 году) и сделана по мотивам легендарного для китайцев седана Hongqi CA770 полувековой давности. Опять же, как у нас — ведь в Аурусе явно прослеживаются черты автомобилей ЗИС и ЗИЛ. К слову, завод Hongqi (Хунцы) выпускает машины с 1958 года — это старейший автопроизводитель Китая (у нас таковым до своей кончины был как раз ЗИЛ).

Прежде практически все «номенклатурные» седаны и лимузины Hongqi, вопреки названию (Hongqi переводится как «красное знамя»), красили исключительно в черный цвет, а в Шанхае показали двухцветную машину: верх — «много молока и мало кофе», низ — «много кофе и мало молока». В бежево-коричневых тонах решен и салон.

По части технической начинки ничего принципиально нового. Классическая компоновка с продольным турбомотором V12 6.0 (402 л.с., 550 Нм), 6-ступенчатым автоматом и задними ведущими колесами. Колесная база — 3435 мм. Длина машины — 5555 мм. Снаряженная масса — 3150 кг.

Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019

Помимо седана делают лимузин CA7600j и кабриолет L5. Лимузин купить практически нереально — его, например, использует для служебных поездок глава компартии Китая Си Цзиньпин, кабриолет — тоже. А вот четырехдверный седан продают по цене около 800 000 долларов. Прописью: восемьсот тысяч долларов! И только на китайском рынке. Ну хоть какой-то шанс.

Ежели таких денег нет и не предвидится, а иммигрировать в Китай вы не собираетесь, посмотреть на «Красное знамя» можно в… Минске. Несколько лет назад белорусам были переданы два кабриолета — в качестве подарка от министерства обороны Китая. На них теперь принимают военные парады. Ближайший состоится 9 мая.

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Фото: EPA/ТАСС
Новый бренд Фольксвагена, китайский ответ Аурусу... — удивительные премьеры Шанхая-2019
Фото: Онлайн-редакция
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