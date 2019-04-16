Выставка автомобилей в Шанхае — одна из самых представительных. И хотя она ведет свою историю всего-то с 1985 года (сравните с Женевским автосалоном, который впервые состоялся в 1905 году), вектор мирового автопрома уже давно сместился в сторону Китая с его приверженностью к электромобилям и удлиненным машинам.
Под интересы китайцев подстраиваются и Mеrcedes-Benz, придержавший для Auto Shanghai премьеру нового кроссовера GLB, и Audi, и Volkswagen, и Lexus — компания представляет в Шанхае свой первый минивэн, и BMW с растянутой модификацией 3-й серии, и Mitsubishi с прообразом Outlander нового поколения... Ясное дело, не обойдется без новых «китайцев» от Chery, Lifan, FAW, Great Wall и других.
Самые яркие шоу-стопперы, долгожданные новинки, фото, видео, информация из первых уст и, конечно, девушки Шанхая-2019 — в онлайн-трансляции «За рулем». Не переключайтесь — информация обновляется! И добро пожаловать на 18-ю Международную выставку автомобильной промышленности в деловой столице КНР.
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17:00 GAC Entranze: дизайн и к черту подробности!
Кирилл Милешкин
GAC Entranze, как и Cadillac XT6, справил мировой дебют в Детройте. Но мы не смогли пройти мимо него, ведь подобные концепты увидишь не на каждой выставке. Машину нарисовали в калифорнийской дизайн-студии GAC Motor. Ее создали в тот период, когда торговая война между США и Китаем еще не обострилась, и марка из Поднебесной грезила развернуть продажи за океаном. Теперь, видимо, не судьба.
Однообъемник открывает доступ в салон, разводя в стороны две створки по каждому борту. Попутно часть порога ложится горизонтально, превращаясь в удобную и широкую подножку. Компоновка интерьера необычная: сплошной диван на троих седоков спереди и два отдельных сиденья сзади. Еще одно нетривиальное решение — отделка пробковым деревом. Смотрится очень привлекательно!
О силовой установке не известно ровным счетом ничего, кроме того, что она электрическая. Для концептов и китайцев это в порядке вещей: к черту подробности!
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16:45 Cadillac XT6: в Россию он тоже приедет
Кирилл Милешкин
Cadillac XT6 — это премьера еще из январского Детройта. Удивительно, но Кадиллак только в 2019 году представил модель в самом культовом для американцев типе кузова — семиместный кроссовер. В Китае такой формат тоже ценят, так что показ «шестерки» в Шанхае был предсказуемым событием.
Двигателю V6 объемом 3,6 литра, который умеет отключать два цилиндра для экономии топлива, ассистирует 9-ступенчатый автомат. И в США, и в Китае модель предлагается как с передним, так и с полным приводом. У нас (а в России Cadillac XT6 может оказаться в конце этого года) моноприводных исполнений не будет: не оценят. Тем более, что привод на вторую ось тут не самый простой, а индивидуальным распределением момента на каждое колесо.
Интерьер XT6 был скрыт за тонировкой и заблокированными дверями. Насколько удалось рассмотреть, он практически не отличается от младшей модели XT5. А вот снаружи «шестерка» самобытна, выделяясь из ряда последних Кадиллаков горизонтальными фарами.
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16:24 Geely Preface — почти как Volvo
Кирилл Милешкин
Марка Geely для «домашнего» автосалона выступила скромно: всего одна премьера. И к тому же в стремительно теряющем популярность форм-факторе седана (хотя в Китае их позиции, пожалуй, намного сильнее, чем в Европе и США).
Огромным штатом дизайнеров Geely продолжает руководить Питер Хорбери, в чьем таланте сомневаться не приходится.
Концепт Preface заглядывает в недалекое будущее — внешность одного из серийных седанов Geely будет именно такой. На первый взгляд, никакой революции относительно ныне выпускающегося Эмгранда GT нет. Ну так и запуск товарной версии Префейса намечен на двухлетнюю перспективу.
Машина действительно выглядит почти готовой к встрече с конвейером. Разве что распахивающиеся в противоположные стороны двери и кузов без центральной стойки, как это всегда бывает, заменят на традиционные. А основа у машины уже вполне серийная. Это модульная платформа CMA, знакомая по последним новинкам Volvo. Вот уж действительно, ярчайший пример эффективного объединения китайских инвестиций и европейских технологий и опыта.
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15:59 Chery Tiggo 5X рестайлинг пошел на пользу. Ждем в России
Кирилл Милешкин
Машина, которая в Китае называется Tiggo 5X, в России носит индекс Tiggo 4. У нас распродали партию дорестайлинговых машин с неоднозначным оформлением передней части кузова. А это — слегка обновленная модель. Другие фары ее явно приукрасили.
Если на нашем рынке Tiggo 4 продавали только с двухлитровым мотором и вариатором, то для посвежевшей версии в Поднебесной заявлен только скромный атмосферник 1.5. Привод, разумеется, передний. Если маркетологи позитивно оценят итоги продаж первой партии «четверок», есть шансы, что до России доберется и рестайлинговый вариант.
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15:44 Две премьеры Chevrolet. И обе для «паркета»
Кирилл Милешкин
В Китае происходит ренессанс имен концерна GM, которые уже подзабыли на родине. Тут процветает Buick, продаются Chevrolet Tracker и Trailblazer.
Последние два — уже не внедорожники, а чистые паркетники на переднеприводной платформе. Несмотря на практически серийный статус, машины почему-то показали с наглухо тонированными стеклами, так что об интерьере нам сказать нечего.
От тех моторов, что ставятся на новинки, первые носители их имен впали бы в кому. Это «турбожужжалки» объемом литр и литр-триста. Да, таковы теперь реалии. У Трекера и Трейлблейзера есть «близнецы» Buick Encore и Encore GX. И кто-то из этой четверки имеет все шансы попасть на рынок США. Причем с китайского завода! Мир сошел с ума… Впрочем, президент Трамп намерен подобную практику исключить, так что время покажет.
Кстати, Chevrolet Tracker и Buick Encore прежде были клонами европейского Opel Mokka. Но теперь бренд из Рюссельсхайма под крылом французского альянса PSA, и родству конец.
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15:11 Chery Arrizo GX — конкурент нашей Весты. Или нет?
Кирилл Милешкин
Вот уже несколько лет Chery не продает в России седаны, делая ставку на кроссоверы. Их у нас действительно любят больше, но все-таки китайцы хотят попытать счастья еще раз. В следующем году на рынок может выйти седан Arrizo GX. Он относится к гольф-классу: Ладу Веста он превосходит по длине на целых 30 см, хотя по колесной базе больше всего на 3,5 см. Сзади, впрочем, сидеть просторно.
Снаружи ничего необычного, дизайн без изысков. Под капотом турбомотор 1.5 в 147 л.с., который может работать в связке с механикой или вариатором. Последний умеет имитировать целых девять ступеней. А вот приборная панель богатая. ЖК-дисплей между циферблатами и по центру, положим, не удивляют. Но у Chery Arrizo GX сенсорным сделано еще и управление климатом. Пара физических крутилок напоминают о последних Рейндж Роверах.
В топовой комплектации для Китая заявлены адаптивный круиз-контроль с функцией автоматического торможения.
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14:52 Jetta — новый бренд Фольксвагена
Максим Сачков
Его представляют два кроссовера —VS5 и VS7 и седан VA3. Судя по оснащению и материалам интерьера, эти автомобили ориентированы на небогатого покупателя.
Особенно бюджетным выглядит седан. Он длиннее и просторнее нашего Фольксвагена Поло — много места на заднем ряду сидений, а багажник так просто огроменный. Под капотом установлен атмосферный четырехцилиндровый мотор. Есть комплектации с автоматическими коробками. Такой бы автомобиль к нам в Россию да по привлекательной цене — многим конкурентам пришлось бы подвинуться!
Кроссоверы — понавороченнее. Двигатели с турбонаддувом, больше современных электронных систем, да и дизайн более привлекательный. VS5 смотрится чуть меньше Фольксвагена Тигуан, VS7 по размерам сравним со Шкодой Кодиак.***
10:25 Таких BMW у нас нет. А хотелось бы!
Длиннобазные версии BMW для китайского рынка — уже традиция. У нас таких машин нет — если не считать «трешку» GT с кузовом лифтбек. Идея лежит на поверхности и, как мне видится, не лишена смысла. Во всяком случае, «трешка» GT в свое время меня очаровала.
Вся прибавка пошла на пользу задним пассажирам. Конечно, новая третья серия не чета машинам двадцатилетней давности (Е46), в которых сзади сидеть было вовсе невозможно — теперь места побольше. Однако в длиннобазной «трешке» даже я (рост 186 см) сижу сзади «как человек». Китайцы — не самая высокая нация, но растянутые машины ценят: почти 80% всех седанов третьей серии, проданных в Китае, имеют увеличенную колесную базу.
Растянутые «трешки» выпускают вместе со стандартными на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive в Китае. Разрабатывали машину в Мюнхене, но — с участием китайских инженеров. Среди интерьерных отличий — более мягкие сиденья и обязательная панорамная стеклянная крыша.
На китайском рынке длинная «трешка» пойдет в продажу летом. Цены пока неизвестны, но ориентировочно — около 40 тысяч евро.
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9:53 У нас — Аурус Сенат, у китайцев — Hongqi L5
Максим Кадаков
Подобно тому, как на минувшем Женевском автосалоне главным экспонатом для нас был, безусловно, Аурус Сенат, на автосалоне в Шанхае прежде всего нужно посетить стенд государственной компании Hongqi. Если пустят. Атмосфера здесь схожая: в стеклянном аквариуме гордо стоит флагман L5, а на основном стенде показывают машины попроще — «для всех».
Мне удалось просочиться в стекляшку до открытия стенда и сделать несколько кадров прежде, чем меня вежливо, но настойчиво выпроводили люди в штатском. Машина не нова (штучное производство L5 начали в 2014 году) и сделана по мотивам легендарного для китайцев седана Hongqi CA770 полувековой давности. Опять же, как у нас — ведь в Аурусе явно прослеживаются черты автомобилей ЗИС и ЗИЛ. К слову, завод Hongqi (Хунцы) выпускает машины с 1958 года — это старейший автопроизводитель Китая (у нас таковым до своей кончины был как раз ЗИЛ).
Прежде практически все «номенклатурные» седаны и лимузины Hongqi, вопреки названию (Hongqi переводится как «красное знамя»), красили исключительно в черный цвет, а в Шанхае показали двухцветную машину: верх — «много молока и мало кофе», низ — «много кофе и мало молока». В бежево-коричневых тонах решен и салон.
По части технической начинки ничего принципиально нового. Классическая компоновка с продольным турбомотором V12 6.0 (402 л.с., 550 Нм), 6-ступенчатым автоматом и задними ведущими колесами. Колесная база — 3435 мм. Длина машины — 5555 мм. Снаряженная масса — 3150 кг.
Помимо седана делают лимузин CA7600j и кабриолет L5. Лимузин купить практически нереально — его, например, использует для служебных поездок глава компартии Китая Си Цзиньпин, кабриолет — тоже. А вот четырехдверный седан продают по цене около 800 000 долларов. Прописью: восемьсот тысяч долларов! И только на китайском рынке. Ну хоть какой-то шанс.
Ежели таких денег нет и не предвидится, а иммигрировать в Китай вы не собираетесь, посмотреть на «Красное знамя» можно в… Минске. Несколько лет назад белорусам были переданы два кабриолета — в качестве подарка от министерства обороны Китая. На них теперь принимают военные парады. Ближайший состоится 9 мая.***
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