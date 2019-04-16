Lexus представил свой первый минивэн

Мировая премьера первого минивэна Lexus LM состоялась на автосалоне в Шанхае.

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Lexus LM стал первым минивэном в модельном ряду марки. Как мы уже писали, в основу автомобиля лег минивэн Toyota Alphard, что традиционно для марки — брать за основу своих машин модели Toyota.

Новый минивэн Lexus, если сравнивать его с Alphard, получил более вызывающий дизайн передней части, отличающийся гигантской решеткой радиатора и узкими фарами. Задняя оптика новинки также вытянута в полоску, чтобы не выбиваться из подправленного образа. Внутри минивэн получил более дорогие материалы отделки, новые кресла с тачскрином между ними и премиальную медиасистему. Салон при этом рассчитан всего на четырех людей, включая водителя. Два задних кресла отделены от передних перегородкой и огромным монитором.

Во время презентации производитель не озвучил никаких подробностей об автомобиле, что может говорить о том, что ничего нового сказать о нем нельзя. Ну а салон улучшенной комфортности и броская внешность минивэна понятны и без объяснений.

Lexus LM получил ту же силовую установку, которой на внутреннем рынке Японии оснащается Alphard. Это гибрид, состоящий из 2,5-литрового бензинового двигателя мощностью 152 л.с. и двух электромоторов. Электродвигатель, установленный спереди, имеет мощность 143 л.с. Сзади установлен 86-сильный электромотор. Не исключено, что новый минивэн будет оснащаться и классическим бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 л и мощностью 300 л.с.

Стоимость Toyota Alphard, на базе которого построен Lexus LM, составляет в России от 4 764 000 рублей. Сколько будет стоить минивэн Lexus LM — неизвестно, но, судя по тенденции, дороже минимум на 1–2 млн рублей.

В конце прошлого года Toyota представила обновленный Alphard, который стал мощнее и немного подорожал.

Тем временем Toyota решила расширить линейку своих спорткаров.

Фото, видео: Lexus