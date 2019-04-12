Toyota патентует новый спорткар

Ранее компания заявляла о том, что намерена добавить в свою модельную линейку третий спорткар.

В Сети появились патентные изображения новой компактной модели Toyota. Вероятно, это и есть третий спорткар, появление которого не так давно анонсировали в компании.

Слухи о появлении нового спорткара ходили давно. Автомобиль должен стать самым младшим в семье спортивных купе, расположившись ниже моделей GT86 и Supra.

В основу новинки Toyota, скорее всего, лег показанный в 2015 году концепт S—FR. Это заднеприводное купе оснащалось 130-сильным бензиновым двигателем, 6-ступенчатой механической коробкой передач и независимой подвеской. Масса автомобиля при длине 3,99 м составляла всего 1000 кг.

Автомобиль на патентных изображениях, опубликованных сайтом AutoWeek, отличается от концепта S—FR и больше похож на Audi TT первого поколения, тогда как концепт напоминал давнюю модель Toyota — Sports 800.

Следует ожидать, что подробности о новом недорогом спортивном купе Toyota появятся уже этой осенью.

Toyota готовится представить на следующей неделе новое поколение Highlander.

Пока Toyota становится более спортивной, готовя новые купе, Lexus, наоборот, становится более семейным, планируя выпуск минивэна.

Фото: AutoWeek, Toyota