Toyota патентует новый спорткар

В Сети появились патентные изображения новой компактной модели Toyota. Вероятно, это и есть третий спорткар, появление которого не так давно анонсировали в компании.
Слухи о появлении нового спорткара ходили давно. Автомобиль должен стать самым младшим в семье спортивных купе, расположившись ниже моделей GT86 и Supra.
В основу новинки Toyota, скорее всего, лег показанный в 2015 году концепт S—FR. Это заднеприводное купе оснащалось 130-сильным бензиновым двигателем, 6-ступенчатой механической коробкой передач и независимой подвеской. Масса автомобиля при длине 3,99 м составляла всего 1000 кг.
Автомобиль на патентных изображениях, опубликованных сайтом AutoWeek, отличается от концепта S—FR и больше похож на Audi TT первого поколения, тогда как концепт напоминал давнюю модель Toyota — Sports 800.
Следует ожидать, что подробности о новом недорогом спортивном купе Toyota появятся уже этой осенью.
- Toyota готовится представить на следующей неделе новое поколение Highlander.
- Пока Toyota становится более спортивной, готовя новые купе, Lexus, наоборот, становится более семейным, планируя выпуск минивэна.
Фото: AutoWeek, Toyota
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