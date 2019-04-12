Toyota патентует новый спорткар

Ранее компания заявляла о том, что намерена добавить в свою модельную линейку третий спорткар.

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В Сети появились патентные изображения новой компактной модели Toyota. Вероятно, это и есть третий спорткар, появление которого не так давно анонсировали в компании.

Слухи о появлении нового спорткара ходили давно. Автомобиль должен стать самым младшим в семье спортивных купе, расположившись ниже моделей GT86 и Supra.

В основу новинки Toyota, скорее всего, лег показанный в 2015 году концепт SFR. Это заднеприводное купе оснащалось 130-сильным бензиновым двигателем, 6-ступенчатой механической коробкой передач и независимой подвеской. Масса автомобиля при длине 3,99 м составляла всего 1000 кг.


Автомобиль на патентных изображениях, опубликованных сайтом AutoWeek, отличается от концепта SFR и больше похож на Audi TT первого поколения, тогда как концепт напоминал давнюю модель Toyota — Sports 800.


Следует ожидать, что подробности о новом недорогом спортивном купе Toyota появятся уже этой осенью.

Toyota патентует новый спорткар

Фото: AutoWeek, Toyota

Toyota патентует новый спорткар
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