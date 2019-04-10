Премьера Toyota Highlander нового поколения будет на следующей неделе.

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Премьера Toyota Highlander четвертого поколения состоится на международном автосалоне в Нью-Йорке в следующую среду, 17 апреля, в 9:10 по местному времени.

Но прежде, чем показать новинку миру, японский автопроизводитель решил сделать из нее объект искусства, для чего обратился за помощью к художнику дополненной реальности Майклу Мерфи. В результате была создана трехмерная иллюзия, детали которой подвешены на почти невидимых нитях.

Для создания трехмерной иллюзии Мерфи потребовалось два месяца. Он начал с создания 3D-распечаток автомобиля, которые потом раскрасил вручную. В конце концов, 200 деталей были размещены так, чтобы Highlander казался объемным и словно парящим в воздухе.

Новый Highlander четвертого поколения кажется больше своего предшественника, что обещает много места на третьем ряду сидений. При этом дизайн новинки чем-то напоминает внешность кроссовера RAV4. Других подробностей о новом Хайлендере нет, но можно предположить, что кроссовер станет не только больше и просторнее, но и легче.

На днях Toyota подала заявку на патент своей новой интересной разработки: встроенной системы мойки кузова.

Также компания работает над проектом двухместного космического вездехода, который ей заказало Японское агентство аэрокосмических исследований.

Фото, видео: Toyota