Тойоте заказали вездеход на двоих для Луны и Марса

Toyota будет сотрудничать с японским космическим агентством JAXA.

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Чего не может сделать Toyota? В компании этим вопросом никто не задается. Просто делают, и все. Теперь, когда работы над легендарным купе Supra закончены, пришло время создать космический вездеход.

Toyota заключила соглашение с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) о начале исследований и разработок по созданию нового вездехода для Луны и, возможно, Марса. Пилотируемый герметичный автомобиль оснащен радиаторной решеткой (зачем она в вакууме?) как у FJ Crusier и похож на автомобиль с иллюстрации к какой-то научно-фантастической книге. Но именно такой вездеход Toyota и намерена построить.

Полезная нагрузка любого космического корабля ограничена, а значит вес вездехода должен быть минимально возможным. Поэтому Toyota планирует оснастить космический автомобиль двигателем на топливных элементах и с запасом хода более 10 000 км, что позволит объехать Луну по экватору (10 916 км).

«П илотируемые вездеходы с герметичными кабинами буд у т играть важную роль в полномасштабном исследовании и использовании лунной поверхности. Для этого мы хотели бы провести технологические исследования и использовать превосходные технологические возможности Toyota. Мы рассчитываем на ускорение наших технологических исследований для создания пилотируемого герметичного марсохода» , — заявил п резидент JAXA Хироши Ямакава .

По своим габаритам вездеход будет сопоставим с микроавтобусом. Его длина составит 6 метров, а внутренний объем достигать 13 кубометров — этого достаточно для размещения двух космонавтов (четырех в случае чрезвычайной необходимости).

Это не первый случай, когда автопроизводитель сотрудничает с космическими агентствами. Например, разработанный в 1960-х годах лунный вездеход был детищем компании Goodyear.

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Фото: Toyota