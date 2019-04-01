Не только кроссоверы: у Lexus появится минивэн

Свой первый в истории минивэн люксовое подразделение компании покажет в апреле на автосалоне в Шанхае.

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Премиальный Lexus неплохо чувствует себя на мировом и российском рынке благодаря очень широкой гамме кроссоверов. Но в отделении концерна Toyota решили войти в новые сегменты, дабы отщипнуть у конкурентов кусочек пирога и там.

Lexus анонсировал премьеру автомобиля «нового уровня» на автосалоне в Шанхае, который пройдет в середине апреля этого года. В компании опубликовали единственный тизер и не сообщили никаких деталей о будущей новинке.

Но источники в компании говорят о том, что модель «нового уровня» — это ни что иное, как перелицованная Toyota Alphard. Минивэн сам по себе довольно богато оснащен, поэтому и было принято решение продавать его на некоторых рынках под премиальным брендом Lexus.

И без того довольно непривычная для европейского или американского покупателя передняя часть Альфарда станет еще более вызывающей. Судя по тизеру, у машины появится фирменная радиаторная решетка Lexus и узкие фары со стреловидными дневными светодиодными ходовыми огнями.

Причем машина будет гибридной, такой вариант Toyota Alphard продается только на внутреннем рынке Японии. В этой версии минивэн оснащен силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового бензинового двигателя (152 л.с.) и двух электромоторов мощностью 143 л.с. спереди и 86 л.с. на задней оси. Вероятнее всего, в гамме останется и бензиновая версия, оснащенная 3,5-литровым двигателем V6 (300 л.с.).

Toyota Alphard стоит практически столько же, сколько представительский седан

Впервые о том, что Lexus сделает минивэн, заговорили еще пять лет назад. В 2014 году дилеры марки из Китая и стран Юго-Восточной Азии попросили отделение сделать такую модель.

Несмотря на высокую цену в России (от 4 764 000 руб.), Toyota Alphard пользуется стабильным спросом в России: многие выбирают ее в качестве мобильного офиса или семейного автомобиля. В прошлом году у нас было продано 926 этих автомобилей. Для сравнения, Mercedes-Benz V-класса, базовые версии которого стоят дешевле (от 2 960 500 руб.), разошелся тиражом 1066 экземпляров.

Фото: Lexus, Toyota