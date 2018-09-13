Toyota подняла цены на весь модельный ряд

Сентябрь стал месяцем тихих подорожаний автомобилей на российском рынке. Выяснилось, что цены поднялись и на модельный ряд Toyota.

Новая Toyota Camry

В сентябре компания Toyota повысила цены на продаваемые в России автомобили. Изменение стоимости не сопровождалось официальным заявлением — его заметили аналитики агентства «Автостат» во время очередного мониторинга цен. В дилерских центрах Toyota информацию об изменениях в прайс-листах подтвердили.

В зависимости от модели и уровня комплектации повышение стоимости автомобилей марки Toyota составило 22–148 тыс. рублей.

Короллы стали дороже на 22 тыс. рублей и стоят теперь 997 тыс. — 1 млн 403 тыс. рублей. Цена Камри увеличилась на 33–44 тыс. рублей и составила 1 млн 504 тыс. — 2 млн 407 тыс. рублей. 96 тыс. рублей прибавил минивэн Альфард, получив новый ценник 4 млн 563 тыс. — 4 млн 917 тыс. рублей. «Зеленый» хэтчбек Приус подорожал на 44 тыс. рублей и теперь его можно купить за 2 млн 230 тыс. рублей.

Еще более заметно подорожали кроссоверы и внедорожники бренда Toyota. Так, цена Хайлендера увеличилась на 72 тыс. рублей и теперь он обойдется в 3 млн 351 тыс. — 3 млн 649 тыс. рублей. Ленд Крузер Прадо прибавил к стоимости еще 55–74 тыс. рублей, увеличив, тем самым, свою цену до 2 млн 384 тыс. — 4 млн 247 тыс. рублей. Кроссоверы С-HR стали дороже на 33 тыс. рублей во всех комплектациях, кроме базовой. Стоимость автомобиля теперь составляет 1 млн 299 тыс. — 2 млн 116 тыс. рублей. Ценник на РАВ4 стал больше на 37–42 тыс. рублей, увеличив стоимость кроссовера до 1 млн 644 тыс. — 2 млн 282 тыс. рублей. На 48–53 тыс. рублей стал дороже Фортунер и теперь его продают по цене 1 млн 999 тыс. — 2 млн 919 тыс. рублей. Подорожал также пикап Хайлюкс. Его стоимость увеличилась на 47–53 тыс. рублей, составив в итоге 2 млн 231 тыс. — 2 млн 778 тыс. рублей. Но больше остальных подорожал Ленд Крузер 200: на 103–148 тыс. рублей. Купить этот легендарный внедорожник в России теперь можно, заплатив 3 млн 799 тыс. — 5 млн 800 тыс. рублей.

Продажи автомобилей Toyota в России растут. За 8 месяцев 2018 года, с января по август, компания продала россиянам 66 579 автомобилей. Это на 11% больше, чем за тот же период 2017 года.

Чтобы подстегивать интерес к своим автомобилям, Toyota систематически их обновляет. В данный момент готовится обновление двухсотого Ленд Крузера.

Другой способ привлечь внимание покупателей — время от времени выводить на рынок новые модели. Не так давно россияне познакомились с Тойотой Сиэйчар.

Фото: Toyota