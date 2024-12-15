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Преимущество не только на дороге: Porsche создала уникальный электрический катер

Porsche совместно с Frauscher выпустили катер с технологиями электромобилей

Катер, созданный в результате сотрудничества двух премиальных брендов, сочетает в себе лучшие черты автомобильного дизайна и передовые морские технологии.

С первого взгляда на Frauscher x Porsche 850 Fantom становится очевидным, что этот катер создан для истинных ценителей стиля и комфорта. Длина 8,67 метра и элегантные линии корпуса придают ему динамичный вид, а эксклюзивные цветовые сочетания, вдохновленные палитрой Porsche, делают его поистине уникальным.

Frauscher x Porsche 850 Fantom
Frauscher x Porsche 850 Fantom
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Катер представлен в эксклюзивных цветовых сочетаниях Porsche, он оснащен рулевым колесом Porsche, приборной панелью в автомобильном стиле, обилием деревянной отделки, а также автомобильными сиденьями, солнцезащитными ковриками и задней платформой для купания.

В оснащение входят 12-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, дисплей для пассажира, светодиодное окружающее освещение, заднее подводное освещение и высококачественная аудиосистема, поддерживающая подключение по Bluetooth.

Но Frauscher x Porsche 850 Fantom — это не просто красивый катер. Он оснащен передовыми технологиями, заимствованными из мира электромобилей. Силовая установка мощностью 536 л.с. позволяет катеру развивать максимальную скорость около 90 км/ч, что делает его одним из самых быстрых в своем классе. При этом, на крейсерской скорости 41 км/ч запас хода составляет около 45 километров, а на малых скоростях он может увеличиваться до 100 км.

Frauscher x Porsche 850 Fantom
Frauscher x Porsche 850 Fantom

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Катер оборудован аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч, что обеспечивает не только высокую мощность, но и возможность быстрой зарядки мощностью 270 кВт.

Первая ограниченная серия Frauscher x Porsche 850 Fantom составит всего 25 экземпляров. Официальная презентация катера состоится на Международной выставке в Дюссельдорфе в январе 2025 года, и уже сейчас открыты предварительные заказы. Стартовая цена катера составляет 572 934 евро.

Frauscher x Porsche 850 Fantom
Frauscher x Porsche 850 Fantom
Frauscher x Porsche 850 Fantom
Frauscher x Porsche 850 Fantom

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 245
15.12.2024 
Фото:ITHome
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