Женевский автосалон — 2019 набирает обороты! Корреспонденты «За рулем» продолжают экскурсию по стендам выставочного комплекса Palexpo, которые в этом году даже «зеленее» обычного. Впрочем, среди новинок хватает и автомобилей с ДВС.

Первую часть онлайн-трансляции «За рулем» смотрите по этой ссылке.

Все новости Женевского автосалона — 2019 вы найдете в нашем спецпроекте.

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17;26 Aurus Senat: наши в городе!

Максим Кадаков

Режьте меня на части, но главная машина на выставке — это Aurus Senat. Во всяком случае, для нас, россиян. И уж точно — для меня.

Aurus Senat

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Нечасто рождаются у нас новые автомобили, еще реже — новые бренды. Последним громким приходом в Европу, на моей памяти, стала презентация возрождавшегося бренда «Руссо-Балт» — дело тоже было в Женеве. Но «Русско-Балтийский» пришел и тут же ушел, а вот Aurus — история явно долгоиграющая.

Я пишу эти строки, когда стенд Aurus еще закрыт для свободного посещения и затянут гигантскими черными шторами — по московскому времени его откроют лишь в 17.45. Но для читателей «За рулем» нет ничего невозможного: проникаем внутрь, смотрим, изучаем.

Что нового? Для нас — принципиально ничего. Тот же набор, что был на Московском автосалоне: седан, лимузин (они бывают только бронированными) и шасси. Но седан — необычного песочно-золотистого цвета с очень красивым нежно-голубым интерьером. По качеству отделки он показался мне гораздо более продвинутым, нежели «московская» машина: лучше проработаны детали, тщательнее подобраны цвета.

Зачем Aurus привезли в Женеву? К чему огромный стенд для автомобиля, который будет продаваться штучными тиражами? Про Aurus надо громко заявить — чтобы обратили внимание, чтобы поверили и, возможно, купили. Рыночный потенциал есть — что бы там ни говорили злопыхатели. Главным образом, такие машины интересуют покупателей с богатого нефтью Ближнего Востока, но и на других рынках есть шанс себя проявить. Есть и объективные сложности — в частности, жесткие европейские экологические требования, с которыми начинают спорить сами европейцы.

Поэтому пока основные усилия сосредоточены на российском рынке: идут последние доводочные работы (при участии европейских партнеров) — например, доводка двигателя V8, доводка его в составе машины, подбираются финальные калибровки и так далее. После этого будет завершен процесс сертификации — и начнутся российские продажи. Точные цены будут объявлены в апреле. Про цены на европейском рынке пока молчок, но очевидно, что они будут на уровне (или чуть ниже) цен конкурентов, среди которых Bentley Flying Spur и Mercedes-Benz Maybach.

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17:20 Bentley Bentayga Speed: самый быстрый в империи Volkswagen

Кирилл Милешкин

В 2015 году Bentley Bentayga дебютировал на рынке сразу с топовым мотором. Двигатель W12 выдает 608 л.с., обеспечивая разгон до сотни за 4,1 секунды и 301 км/ч максималки. Под занавес 2017-го вышел Lamborghini Urus c показателями 650 сил, 3,6 секунды и 305 км/ч, лишив «британца» звания самого быстрого серийного кроссовера.

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И хотя обе марки, Bentley и Lamborghini, входят в империю Volkswagen, это не означает, что каждой из них плевать на собственные амбиции ради корпоративной этики. И англичане построили Бентайгу в исполнении Speed. Двигатель форсировали до 635 л.с., сократив бросок до сотни до 3,9 секунды.

Вроде бы Urus все равно мощнее и шустрее. Однако в Bentley акцентируют внимание на максимальной скорости. Она достигает 306 км/ч, что на ничтожный один километр в час, но все-таки больше, чем у Lamborghini.

Под мотор увеличенной отдачи изменили настройки подвески, 8-ступенчатого автомата и системы полного привода. Выпускной системе добавили басов, колеса — 22-дюймовые.

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16:56 Mitsubishi ASX: масштабное обновление

Кирилл Милешкин

Кроссоверу Mitsubishi ASX пошел десятый год. У него было уже как минимум два заметных рестайлинга, ему прочили отставку с выходом близкого по габаритам Eclipse Cross. А он непотопляем и продолжает собирать неплохие для своего возраста продажи по всему миру!

Mitsubishi ASX

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И в честь близкого юбилея машине провели самое масштабное обновление. Передок перекроили полностью, нарисовав его с оглядкой на последние новинки бренда — Eclipse Cross и L200. И знаете, с таким «лицом» ASX резко помолодел. Корму переработали не столь заметно, но и тут очевидны положительные сдвиги.

Дисплей мультимедийного комплекса вырос с 7 до 8 дюймов, в недрах системы нашлось место штатной навигации, появилось мобильное приложение для удаленного контроля автомобиля.

На нашем рынке Mitsubishi ASX должен появиться во второй половине года. Если при этом новинка не сильно прибавит в цене, уверен, продажи могут заметно увеличиться. Остальные модели «трех бриллиантов» уже доказали, что неоднозначный дизайн клиентам в целом нравится.

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16:33 Обновленный Volkswagen Passat: ждем в России через год

Кирилл Милешкин

Passat — бестселлер сегмента D в Европе и один из столпов благополучия марки. Рестайлинг провели по всем фронтам, но с типично немецкой сноровкой: так, что все изменения приходится выискивать.

Обновленный Volkswagen Passat

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Подсказываем. Снаружи подправили бамперы, решетку радиатора и оптику. Последняя теперь может быть матричной светодиодной. В салоне обращает на себя внимание более современная мультимедиа, в недрах которой скрыто больше систем активной безопасности и всевозможных помощников водителя. Наконец, стали экологичнее моторы.

Жаль только, что стильные стрелочные часы отправили в отставку, поставив вместо них мини-шильдик с надписью «PASSAT». Видимо, не вписалась «классика» в ультрасовременный цифровой интерьер.

На российском рынке посвежевший Passat ждем только в начале 2020 года. Обещают, что базовым у нас так и останется мотор 1.4 TSI мощностью 150 л.с. В Европе его заменили на агрегат 1.5 TSI той же мощности, более современный и экологичный. Он, в частности, умеет отключать два цилиндра под малой нагрузкой для экономии топлива.

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15:49 Я Кашкай: третье поколение бестселлера будет примерно таким

Артур Саруханов

Японцы не сильно-то морочились с названием своего концепта. IMQ следует расшифровывать как Intelligent Mobility, а литера Q указывает на причастность этого видения к той модели, которой оно коснется в будущем. Есть идеи, о каком автомобиле идет речь?

Концепт разрабатывался в европейском дизайн-офисе, то есть рисовали его с оглядкой на предпочтения местной публики. Вышло очень смело. Особенно мне приглянулся «парящий» интерьер: кресла и центральный туннель как бы оторваны от пола.

Концепт Nissan IMQ

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Третье поколение японского бестселлера, которое ожидается через пару лет, примерит на себя эту внешность (разумеется, со значительными доработками). Но куда важнее техническая составляющая. Концептуальный автомобиль оснащается гибридной установкой, позволяющей экономить до 30% топлива в сравнении с традиционным ДВС. e-Power — это сочетание бензинового мотора (в нашем случае объемом 1,5 л) с двумя электромоторами, которые обеспечивают тягой обе оси машины. Бензиновый агрегат служит исключительно для зарядки мощной батареи через генератор, которая в свою очередь питает электромоторы.

Эта схема уже зарекомендовала себя на японском рынке — продажи моделей Note и Serena здесь «электрические» на 70% и 50% соответственно.

Как стало известно «За рулем», Nissan активно изучает спрос российского рынка на системы, подобные e-Power, и не исключает возможности, что новые поколения кроссоверов японской марки в РФ будут иметь эту установку.