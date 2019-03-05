Свыше 900 автомобилей-новинок, 157 мировых и европейских премьер, интервью с грандами автопрома, фото, видео... — 89-й Женевский международный автосалон открылся для прессы, и ЗР знакомит своих читателей с самыми важными новостями в режиме нон-стоп. Не переключайтесь!

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Что посмотреть в семи выставочных залах женевского комплекса Palexpo? Новинок, в том числе и тех, что будут продаваться в России, даже больше, чем представили в Женеве год назад.

Итак, вот краткий список самых важных премьер нынешнего года, которые автопроизводители приберегли до главного европейского мотор-шоу: Audi Q4 e-Tron и E-Tron Hatch; российский бренд Aurus и его первенец Senat; Bentley Bentayga Speed; рестайлинговый BMW 7-й серии, революционный концепт Citroen Ami One; Lexus LC Convertible и RC F Track Edition; Mazda 3 SUV; Mercedes-Benz CLA Shooting Brake и обновленный GLC Coupe; модернизированный Mitsubishi ASX; Nissan Juke; Peugeot 208; Renault Clio; новый Skoda Kamiq и обновленный Superb; SsangYong Korando; Toyota Supra; обновленный Volkswagen Passat и новый кроссовер T-Cross — все они дебютируют в Женеве 5–6 марта.

Самые горячие новости, фото, видео, эксклюзивная информация, ответы на вопросы, которые задали вы, наши читатели, главам компаний Kia и Skoda, — в онлайн-трансляции «За рулем» и спецпроекте «Женева 2019».

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13:55 Обновленный Renault Twingo: маленький автомобиль с большим воздухозаборником

Кирилл Милешкин

Городской обаятельный кроха Renault Twingo — история не про российский рынок настолько, насколько это вообще возможно. Хотя соплатформенные Смарты в обуржуившейся Москве нашли себя в каршеринге, Twingo можно увидеть только за пределами России.

В процессе рестайлинга машину сильно менять не стали: добавили возможностей персонализации, нарисовали одинаковые узоры в фарах и задних фонарях, поставили боковой воздухозаборник в заднем крыле на все версии, а не только на топовую.

Всё? Всё. Автомобильчик по-прежнему можно заполучить с литровым атмосферником или «турбо» объемом 900 кубов.

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13:15 Осторожно — высокое напряжение: Kia пересаживается на электрокары

Артур Саруханов

Все началось с ролика, в котором знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро призвал собравшихся пересаживаться на электрокары — будущее-то должно стать экологически чище. Вышедший на подиум операционный директор Kia Motor Europe Эмилио Эррера доложил, что дела у марки идут неплохо: 4,7-процентный рост продаж в мире (всего 495 тыс. проданных в 2018-м машин) обеспечили дизайн, новые спорткары, семилетняя гарантия и дальнейшее развитие электрического направления.

«Оглянитесь вокруг, и вы поймете, что все машины на стенде — в той или иной степени электрические», — как бы подтверждая сказанное, призвал сеньор Эррера.

несколько лет назад у корейцев не было ни одной машины на батарейках, теперь же появившийся пару лет назад новичок модельной гаммы марки — компактный электрокроссовер Niro — уже разошелся тиражом свыше 100 тыс. экземпляров только в Европе (в мире — 270 тысяч).

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Концепт Imagine by Kia

Но давайте вернемся к премьерам Женевы. Абсолютно сногсшибателен концепт Imagine by Kia. Как можно догадаться по названию, речь идет о видении будущего дизайна марки. Да, оно представлено в виде четырехдверного купе С-сегмента с распахивающими против хода задними дверями. Фирменный «нос тигра» разросся на весь передок и теперь подсвечивается. А в салоне вместо приборки 21 дисплей, образующий единую картинку, несмотря на то, что все они расположены каскадом. Не могу убедиться в этом воочию, так как ближе чем на семь метров к концепту, посаженному на 22-дюймовые никелированные колеса, не подойти.

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Нас, конечно, больше интересует европейский дебют показанного ранее еще в Лос-Анджелесе электрического Соула. Нет, в нашу страну e-Soul не доедет, но по нему мы можем судить о том, что будет представлять собой третье поколение приподнятого хэтчбека, которое ожидается в России этим летом. Технически этот тот же Niro с возможностью проехать на одном заряде свыше 400 км (452 км по циклу WLTP). Но это с аккумуляторами на 64 кВт*ч. В стандартной версии (39,2 кВт*ч) пробег вдвое скромнее — 277 км.

К нам электро-Соул не привезут — корейцы по-прежнему сетуют на отсутствие инфраструктуры. Зато будет три бензиновых мотора на выбор — мощностью от 120 до 200 л.с. Обратите внимание на заметно сузившуюся переднюю оптику, а также более замысловатые задние фонари, исполненный в виде бумерангов. Выглядят потрясно! К тому же третья генерация Соула построена на новой платформе K2, удлинившей машину на 6 см и давшей возможность перекомпоновать его внутри. Отдельно отметим и ставший шире проем багажника.

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13:01 Новый Renault Clio: революция — в салоне

Кирилл Милешкин

Кузов нового поколения Clio не имеет с предшественником ни одной общей внешней детали. И при этом безошибочно узнать свежую машину смогут, пожалуй, только ценители модели. Дело в том, что прошлая генерация снискала огромный рыночный успех в Старом Свете, и дизайнерам экстерьера сознательно «связали руки». Ни к чему, мол, рисковать.

Renault Clio

К интерьеру такого пиетета не было. Более того, приборная панель старого Clio в 2019 году сравнения с молодыми конкурентами уже не выдерживала. Так что в салоне произошла революция. Она принесла хэтчбеку вертикальный «планшет» по центру и опциональную цифровую комбинацию приборов. Попутно перекроили и все их окружение.

Renault Clio переехал на платформу CMF-B, стал на 14 мм короче, но на 66 мм шире. Багажник при этом каким-то чудом увеличился почти на треть — с 300 до 391 литра. В течение пары лет в семействе появятся гибрид и электромобиль. Пока же предлагается широкий выбор ДВС, а также пара особых исполнений — спортивное RS Line и роскошно отделанное Initiale Paris.

В Россию Clio, как и прежде, везти не планируют.

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12:42 Citroen Ami One Concept: прототип из недалекого будущего

Кирилл Милешкин

Из массовых автомобильных брендов Citroen можно с полным правом назвать королем эпатажа — французов нисколько не смущает, что «дизайнерская» машина обречена продаваться хуже, чем среднестатистическая. Очередной эксперимент «шевронов» носит название Ami One.

Citroen Ami One Concept

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Это прототип из недалекого будущего, когда понятие личного автомобиля будет вытеснено инновационными транспортными системами: каршерингом, беспилотными «капсулами» на несколько человек и прочими ужасами, которыми сегодня пугают поклонников машин старой закалки. «Кубик» Ami One будут бронировать через мобильное приложение на срок, как написано в пресс-релизе, «от пяти минут до пяти лет».

Крошечный электромобиль симметричен, поэтому его крылья и двери взаимозаменяемы. Салон — образец минимализма. Для старта движения необходимо установить в специальную нишу с встроенной зарядкой свой смартфон. На передней панели предусмотрена ниша под фирменную сумку, за сиденьями — небольшой грузовой отсек с доступом только из салона.

Электромотор мощностью 5,4 л.с. разгоняет машинку до 45 км/ч. Автономности в сотню километров для сугубо городской эксплуатации вполне хватит. От быстрой зарядки пополнить энергию до максимума можно за два часа.

Но самое главное для французов, что сертифицированным как квадроцикл Citroen Ami One можно управлять без водительских прав. И я охотно верю, что концепт может вырасти в серийную машину.

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11:15 Skoda Kamiq доедет до России?

Максим Кадаков

Если вы уже слышали о кроссовере Skoda Kamiq, который представили без малого год назад на автосалоне в Пекине, то можете вычеркнуть ту машину из памяти: европейский Kamiq, который показали в Женеве, — это совсем другой кроссовер. И, быть может, он появится в России!

Прежним осталось только имя. Китайский Kamiq построен на старой платформе PQ, скромно оснащен, на него ставят непритязательный атмосферный мотор объемом 1,5 литра. Это недорогой автомобиль (в Китае — от 14 тыс. долларов), рассчитанный на не слишком взыскательных покупателей.

Skoda Kamiq

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Европейский Kamiq — автомобиль иного сорта, это видно даже на расстоянии. А уж когда садишься в машину… Приличные материалы отделки, климат-контроль, мультимедийка с экраном диагональю до 9,2 дюйма, электропривод двери багажника… Достойная замена ушедшему Yeti!

Kamiq построен на платформе MQB A0 и фактически является внедорожной версией нового хэтчбека Skoda Scala. Длина — 4241 мм, ширина — 1793 мм, высота — 1531 мм. Колесная база для этого шасси очень большая: 2651 мм. То есть Kamiq размером с популярную у нас Крету. Даже багажник того же объема — 400 литров.

Что еще интересного в Камике? Колеса диаметром от 16 до 18 дюймов (последние с 55-процентным профилем явно не для наших дорог), динамические указатели поворота «бегущая строка», складная спинка переднего пассажирского сиденья (за доплату), опционная цифровая панель приборов вместо обычной стрелочной и светодиодные фары (тоже за доплату).

Гамма двигателей — по-фольксвагеновски широкая. Младший трехцилиндровый турбомотор 1.0 TSI развивает всего 95 л.с. и спарен с 5-ступенчатой механикой. Кроме того, есть более мощная турбо-«тройка» 1.0 TSI (115 л.с.), газовый двигатель 1.0 G-Tec (90 л.с.), четырехцилиндровый мотор 1.5 TSI (150 л.с.) и четырехцилиндровый дизель 1.6 TDI (115 л.с.). Коробки — механические 6-ступенчатые либо 7-ступенчатый робот DSG.

Помимо стандартной можно заказать спортивную подвеску — с уменьшенным на 10 мм клиренсом и электронно-управляемыми амортизаторами. А вот заказать «внедорожную» подвеску нельзя. Равно как и полный привод: платформа A0 — сугубо переднеприводная.

А теперь о грустном. Хорошая машина стоит хороших денег. Накануне открытия автосалона мне удалось коротко пообщаться с главой фирмы Skoda Бернхардом Майером. Понятно, что меня интересовали два вопроса: цена и перспектива Камика на российском рынке.

Майер ответил так:

«Камик появится на европейском рынке во второй половине года. Цена машины в средней комплектации составит около 20 тысяч евро (точные цены не определены). Конкретных планов по России пока нет. Сейчас мы запускаем производство Карока в России, он пойдет в продажу в конце года — это ближайшая задача. И еще неизвестно, хватит ли нам мощностей, чтобы удовлетворить спрос на Камик в Европе. Но — никогда не говори „никогда“. Давайте немножко подождем!»



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«Наша цель заключается в том, чтобы Женевский международный автосалон 2019 года стал еще более современным и ориентированным на будущее, не теряя перспективы своей почти 100-летней истории. Мы представим все, что производители и поставщики делают со своими текущими разработками и что они предлагают на будущее», — так обозначил свою задачу генеральный директор мотор-шоу Андре Хефти.

Geneva International Motor Show ведет свою историю с 1905 года. Этот автосалон — единственный в Европе — проходит в ежегодном формате. В нынешнем году выставка состоится в 89-й раз.

Женевский автосалон открывается для публики 7 марта и продлится до 17 марта.

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