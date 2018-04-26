Бюджетный Skoda Kamiq для Китая — что в нем вообще есть?!

Переднеприводный компактный кроссовер с единственным безальтернативным мотором, построенный на старой фольксвагеновской платформе? Кому такой вообще нужен? Но в фирме Skoda свято верят, что их новенький Kamiq придется в Китае ко двору. Пожелаем им удачи?

Репортаж с Пекинского автосалона вы найдете по этой ссылке.

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