Автовладелец отсудил деньги за разбитые дороги. Мэрия заявила на него в полицию А именно — не решил ли он таким образом подзаработать? Ведь проделывает мужчина это уже не первый раз! О том, чтобы привести дороги в надлежащее состояние, чиновники даже не подумали. Где больше всего автомобилей на тысячу жителей? Вот и не угадали! Рейтинги регионов были составлены на основании того, какое количество автомобилей приходится на тысячу местных жителей. И Московская область тут далеко не лидер — еле вошла в ведущую пятерку... Суд наказал автодилера за нежелание ремонтировать глючную «навигацию» Kia Более 100 тысяч рублей заплатит оренбуржский «Автосалон 2000» владельцу кроссовера Kia Sorento, у которого сбоила мультимедийная система. Дилер отказался устранять дефект.