Немецкий люксовый бренд Mercedes-Maybach представил на международном мотор-шоу в Пекине свое концептуальное видение роскоши будущего под названием Ultimate Luxury. Все бы ничего, но почему это будущее видится немцам обутым в китайскую обувку? Впрочем, рядом с ним с ним красовался и более приземленный седан Mercedes-Benz А-класса в длиннобазном исполнении — все, как любят в Поднебесной!
Переднеприводный компактный кроссовер с единственным безальтернативным мотором, построенный на старой фольксвагеновской платформе? Кому такой вообще нужен? Но в фирме Skoda свято верят, что их новенький Kamiq придется в Китае ко двору. Пожелаем им удачи?
Новое поколение европейского хэтча Ford Focus мы уже видели, а вот до седана добрались впервые. Вчера на Международном автосалоне в Пекине состоялась его мировая премьера. Максим Кадаков увидел новичка одним из первых и спешит поделиться впечатлениями.
Глубокий снег коварен. Под самый занавес зимы мы засадили трактор, а потом чуть не засадили еще один, чтобы ответить на принципиальный вопрос: сможет ли Range Rover Velar противостоять Патриоту? Гламур против кондового железа. Шесть миллионов против миллиона. Кто кого?
Range Rover Velar, BMW X3, Porsche Macan S, Volvo XC60 — каждый из этих премиальных кроссоверов прекрасен и знает себе цену: московская однушка позавидует!.. И каждый задевает разные струны души.
Бюджетный Skoda Kamiq для Китая — что в нем вообще есть?!
Переднеприводный компактный кроссовер с единственным безальтернативным мотором, построенный на старой фольксвагеновской платформе? Кому такой вообще нужен? Но в фирме Skoda свято верят, что их новенький Kamiq придется в Китае ко двору. Пожелаем им удачи?
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