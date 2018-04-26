Уходим от плагиата? Что показали китайцы на Пекинском мотор-шоу

Мы собрали самые интересные экспонаты из восьми залов выставочного центра в Пекине. Китайский автопром бурно развивается, и знакомиться с его новинками куда интереснее, чем с достижениями компаний из США и Европы. Такие вот новые экономические реалии...

Китайские марки почти отошли от практики откровенного плагиата и ударились в самобытность. Причем до такой степени, что застыть, разинув рот, заставляет едва ли не каждый второй стенд. Жаль, серийное будущее уготовано единичным экспонатам. Да и те перед встречей с конвейером в изрядной степени растеряют то технологическое совершенство, которое заявлено для концептов. Почти все они — электрокары с запасом хода в несколько сотен километров и автопилотом. И действительно: почему бы не заявить ровно те же самые характеристики, что и ведущие мировые бренды? Ведь проверить способности прототипа никто не сможет.

В галерее выше — концепт китайского стартапа Byton. Его мировой дебют состоялся на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе, а теперь его показали и на родине. Разработчики позиционируют его как SIV, Smart Intuitive Vehicle. Обещают две версии: заднеприводную 272-сильную с запасом хода 400 км и полноприводную 476-сильную с автономностью 520 км. Вместо приборной панели установлен огромный дисплей длиной 125 и высотой 25 сантиметров. Старт продаж Byton планирует на конец 2019 года, причем уже в «базе» у машины будет автопилот третьего уровня.

За NIO ES8 хотят просить в полтора раза больше, чем за Byton, — от 71 000 долларов. Семиместная машина длиной более пяти метров и с колесной базой в три метра щеголяет неплохо отделанным салоном и ультрасовременной приборной панелью. Если верить производителю, это самый мощный китайский автомобиль в истории. Два электромотора в сумме выдают 650 л.с. и 850 Нм и уносят кроссовер с места до сотни за 4,4 секунды. На максимальных 180 км/ч машина может проехать до получаса, а в экономичном ритме — до 500 км.

Создатели концепта Venucia The X, видимо, вдохновлялись последними творениями марки Lincoln. Выглядит автомобиль монументально и, пожалуй, симпатично. Но это явно взгляд в отдаленное будущее: нынешние серийные модели Venucia весьма заурядны.

Luxgen AI — автопилотируемая капсула будущего, которыми полюбили баловаться ведущие мировые бренды. Дверей нет, стекол практически нет, колес как будто нет. В салоне остался руль-штурвал, четыре аскетично выглядящих сиденья и пара планшетов. Обратите внимание на футуристичную крышу, которая на корме опирается на небольшую стойку по центру кузова.

Бренд Jetour принадлежит компании Chery. Пока в его портфеле всего одна серийная модель, кроссовер X70, однако в планах значится еще десяток. Концепт с лаконичным названием Х разинул огромную пасть фальшрадиаторной решетки и мечет молнии задними фонарями. Иными словами, заявляет о себе изо всех сил. Кстати, китайское имя компании пишется Jietu и переводится как «Победный путь».

При взгляде на Geely Concept Icon сложно отделаться от мысли, что сделан он под впечатлением последних Ситроенов серии Aircross. Только китайцы их максимально оквадратили. Обратите внимание: в фарах, фонарях и некоторых деталях интерьера обыграны знаки бесконечности. Представители марки уверили, что у машины есть неплохие шансы пойти в серию. Что ж, охотно верим, ведь Geely ныне выпускает весьма приятные внешне автомобили и очень близка к европейским ценностям, ведь в ее собственности находится марка Volvo.

Марка Wey является премиальным суббрендом компании Haval. На ее стенде красуется прототип кроссовера Wey X (третья машина в обзоре из семи с таким названием: у китайцев явно плохо с фантазией!). Модный оранжевый колер и подъемные двери меркнут на фоне интерьерной «фишки» — голографической помощницы водителя. Это милая 25-летняя девушка, с которой можно поговорить и дать ей массу поручений. Перед запуском силовой установки машина распознает водителя, сканируя его лицо. Все в машине классно, но вот при оформлении задней части кузова вкус художникам отказал напрочь.

Китайские концепты поражают своей амбициозностью и внешностью. Откровенно страшненьких мало. И EX3 от концерна BAIC — один из них. Его называют кроссовером и хотят поставить на конвейер в течение года. Будет обидно, если из всего дизайнерского многообразия первой до производства доберется именно эта машина.

Кроха Arcfox Lite — электромобиль для хипстеров от концерна BAIC. Это первая модель молодого бренда. Ее длина менее трех метров, а мощность мотора — всего 49 л.с. Аккумулятор тоже скромный, на 16,4 кВт*ч, однако на 170 км его, по заверению производителя, хватает. Весит машинка всего 895 кг. Забавный кроха утыкан ЖК-дисплеями снаружи и внутри. В Пекине показали прототип Arcfox Lite с системой автономного управления. Компоненты машинного зрения водрузили на крышу.

Марка Hongqi выкатила суперкупе по мотивам последних прототипов Bentley и Mercedes-Maybach. Этакий проект «Кортеж» в варианте для Поднебесной. Выглядит круто, даже несмотря на неоднозначное цветовое сочетание бирюзового и красного. Вот только найдутся ли китайцы, желающие выложить изрядную сумму за отечественное купе гран-туризмо?

Китайская компания Polymaker в содружестве с итальянской X Electric Vehicle построила вот такую кроху. Оригинальность автомобильчика в том, что он полностью напечатан на 3D-принтере. Традиционным способом изготовлены лишь отдельные элементы: шины, стекла, двигатель. Весит малыш всего-то 450 кг, хотя и это не спасает: слабеньких аккумуляторов едва ли хватит даже на 100 км пробега. Важнее тут другое: мы стоим на пороге эры, когда 3D-печать придет в массовый автопром.

Минивэн Haima VF00 заслуживает приза за самую выразительную светотехнику. Машину построили не просто так, а в стремлении показать новый дизайн марки. Выглядит неоднозначно, но, видимо, у китайцев иное ощущение прекрасного, нежели у меня.

Это не концепт, а серийная машина, но пройти мимо нее в обзоре было решительно нельзя. Концерн BAIC является партнером Даймлера в Китае. Это не мешает ему не один год выпускать «поддельный» Гелендваген. Но я немало удивился, увидев на стенде копию не только базовой пятидверки, но и монструозного пикапа Mercedes-AMG G 63 6x6! Китайцы расстарались. У Beijing Auto BJ80 6х6 действительно привод на все три оси и портальные мосты для увеличения клиренса — как и у оригинала. Фирменный звук закрывания дверей «гелика» повторить несложно, равно как и грубые дверные ручки. Грузовой отсек отделан деревом, а над головами задних пассажиров красуются «золотые» часы и термометр, прикрученные к потолку саморезами. О качестве отделочных материалов вежливо умолчу. Пикап приводит в движение саабовский турбомотор 2.3 отдачей 250 л.с. (кстати, использованный на законных основаниях).