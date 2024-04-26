Если у вас «китаец» — можете спать спокойно: они не интересуют угонщиков

Страховщики зафиксировали снижение числа угонов автомобилей в России в 3,5 раза

Количество угонов автомобилей в России в период с января по апрель текущего года сократилось в 3,5 раза. Такой статистикой поделились в страховой компании «Согласие» (есть в распоряжении «За рулем»).

О хищениях транспортных средств с начала года заявляли владельцы корейских и отечественных марок, в числе которых Kia K5, Lada Granta и другие. Примечательно, что среди угонов не значатся автомобили китайских брендов. По мнению экспертов, в дальнейшем у злоумышленников может появиться интерес и к этому сегменту.

В настоящее время частота угонов по китайским маркам составляет порядка 0,05%, это очень низкий показатель, констатируют в страховой компании.

«В ближайшей перспективе мы не прогнозируем существенный рост числа хищений китайских автомобилей. Однако количество этих машин в российском автопарке увеличивается, регистрации новых транспортных средств китайских марок в 2023 году выросли более чем в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Так что, вероятно, в дальнейшем будет и рост количества угонов», — цитирует пресс-служба директора департамента андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Павла Нефедова.

Самую большую сумму по страховому полису каско из-за угона автомобиля страховая компания выплатила владельцу кроссовера Genesis GV80 – почти 4,5 млн руб.

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Источник: Страховая компания «Согласие»