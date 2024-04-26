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Посадил ребёнка за руль: школьница перепутала педали и переехала отца

В Тюменской области девятилетняя девочка сбила на машине своего отца

Под Тюменью отец посадил девятилетнюю дочку за руль своего автомобиля и попал в больницу, информирует пресс-служба ГИБДД региона.

ЧП произошло в СНТ «Геолог». Отец разрешил своей дочери-школьнице сесть за руль автомобиля Chery, чтобы выехать из гаража. Девочка перепутала педали, сбила отца и въехала в забор.

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Источник: ­­Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
26.04.2024
Фото:МВД Медиа
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