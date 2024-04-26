Пьяный водитель КАМАЗа врезался в скорую помощь, пострадали пять человек

5 человек пострадали в аварии с КАМАЗом и скорой помощью в Тюменской области

Под Тюменью пьяный водитель КАМАЗа врезался в машину скорой помощи, от чего та перевернулась, информирует пресс-служба ГИБДД региона.

Авария произошла на 318-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Произошло столкновение КАМАЗа и скорой помощи. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила перестроения.

В ДТП пострадали пять человек, среди них водитель скорой, три медработника и 77-летний пациент. Водитель грузовика признался, что перед поездкой выпил стакан водки.

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Источник: ­­Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области