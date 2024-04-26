#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hongqi E702
26 апреля
Море роскоши в концептах китайского премиум-бренда Hongqi
Hongqi показал 3 премиальных концепта на...
Тормозные жидкости: выбираем правильно!
26 апреля
Тормозные жидкости: выбираем правильно!
На вопросы о применении и выборе современных...
На дорогу можно больше не смотреть: появились машины с продвинутым автопилотом
26 апреля
На дорогу можно больше не смотреть: появились машины с продвинутым автопилотом
В США состоялся старт продаж беспилотных машин...

Пьяный водитель КАМАЗа врезался в скорую помощь, пострадали пять человек

5 человек пострадали в аварии с КАМАЗом и скорой помощью в Тюменской области

Под Тюменью пьяный водитель КАМАЗа врезался в машину скорой помощи, от чего та перевернулась, информирует пресс-служба ГИБДД региона.

Авария произошла на 318-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. Произошло столкновение КАМАЗа и скорой помощи. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила перестроения.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

В ДТП пострадали пять человек, среди них водитель скорой, три медработника и 77-летний пациент. Водитель грузовика признался, что перед поездкой выпил стакан водки.

Ранее «За рулем» назвал топ-3 практичных и экономичных седанов с пробегом.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ­­Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
26.04.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0