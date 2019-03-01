Скоро Женевский автосалон: задайте вопрос главам Skoda и Kia!

На следующей неделе стартует Женевский автосалон. Корреспонденты «За рулем» по обыкновению будут вести онлайн-трансляцию из Женевы и расскажут о самых интересных автоновинках. А еще встретятся с главами компаний Skoda и Kia, чтобы расспросить их о том, что волнует вас.

Вопросы, которые вы хотели бы задать главам компаний Skoda или Kia, оставляйте в комментариях ниже. Мы постараемся получить на них ответы из первых уст, а вы узнаете об этом первыми.

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые