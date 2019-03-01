В России выросли не только цены на новые автомобили, но и на топливо. Повышение цен в начале 2019 года во многом связано с увеличением НДС (с 1 января). При этом в одних регионах цена топлива выросла больше, а в других меньше. Но действительно ли мы так много тратим на топливо? Смотря с чем сравнивать!
Владелец автомобиля, объясняющий неудовлетворительное состояние машины и отсутствие полиса ОСАГО своим бедственным материальным положением, должен быть законодательно изгнан с дорог общего пользования.
Хэтчбек Hyundai i30 второго поколения в Россию так и не привезли, поэтому за С-сегмент у корейской марки отдувается седан Elantra. Машина дебютировала в 2016 году, а спустя два с половиной года ее основательно обновили. «За рулем» в числе первых опробовал модернизированную Элантру.
Volkswagen Touareg третьего поколения, пусть и без понижайки и задней блокировки, боец серьезный по определению. А на что пригоден самый маленький полноприводник марки? Ответ на этот вопрос «За рулем» получил на внедорожном полигоне.
Скоро Женевский автосалон: задайте вопрос главам Skoda и Kia!
На следующей неделе стартует Женевский автосалон. Корреспонденты «За рулем» по обыкновению будут вести онлайн-трансляцию из Женевы и расскажут о самых интересных автоновинках. А еще встретятся с главами компаний Skoda и Kia, чтобы расспросить их о том, что волнует вас.
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