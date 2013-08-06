Крошечный Citroen Ami One не требует водительских прав

Маленький и недорогой концепт электрокара разработан для будущего совместного использования.

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Компания Citroen решила показать концепт Ami One еще до дебюта на автосалоне в Женеве в следующем месяце, хотя там он тоже будет. Это двухместный шоу-кар, отвечающий европейским нормам квадрицикла. То есть его ширина менее 1,5 м, максимальная скорость — 45 км в час, и весит он менее 450 кг. Поэтому в некоторых странах, чтобы управлять им, не нужны водительские права.

Его целевая аудитория, полагают в компании, молодые люди с 16 до 30 лет. Ami One задумывали сделать еще меньше, но потом все же решили совсем уж не мельчить, полагая, что в окружении внедорожников на улицах города, его пользователь не сможет чувствовать себя уверенно.

Маркетологи компании отмечают, что автовладельцы перестали покупать маленькие машины: они предпочитают или более функциональные автомобили побольше (минимум В-класса или В-SUV) или полностью оказываются от личного транспорта. Другое дело молодежь — для нее важна мобильность, а не собственность. В этой связи Ami One не стоит рассматривать как машину, это скорее некий гаджет для выполнения задач пользователя.

Поэтому Ami One хотя и является транспортным средством, построен просто и без изысков. Но не стоит думать, что это одноразовое устройство: все узлы и компоненты сделаны из прочных и долговечных материалов, подчеркивает Фредерик Дювернье, руководитель проекта Ami One.

Сэкономить удалось на другом, тут применено простое решение — ветровое стекло и заднее окно различны, а в остальном кузов собран из практически одинаковых деталей. Обе двери одинаковые, поэтому водительская открывается назад, а пассажирская — обычным образом; оранжевые детали капота и багажника идентичны, и все колесные арки имеют одну и ту же форму. В фарах и фонарях для экономии используются всего по две светодиодных полоски.

Бортовое оборудование также максимально урезано. Ami One интегрируется с развлекательной и навигационной системами смартфона, экран которого отражается на головном дисплее, а водитель управляет всем этим голосом. Окна либо открыты, либо закрыты, электропривода у них нет, а откидная крыша открывается вручную.

По словам генерального директора Citroen Линды Джексон, на примере концепта Ami One компания исследует, какое будущее есть у городских автомобилей Citroen, учитывая сокращающееся число покупателей маленьких машин. Значит ли это, что А-сегмент себя изжил, и от него нужно полностью отказываться? Отнюдь, просто нужно найти ему правильное применение. Например, маленькие автомобили могут использоваться совместно в городских районах, хотя кто-то, возможно, и захочет иметь в собственности такое недорогое и функциональное транспортное средство.

И последнее, что хотелось бы отметить — Ami One не станет лишь экспонатом Женевского мотор-шоу, он будет перемещаться по стенду.

Что же касается полноразмерного кроссовера Citroen C5 Aircross, то он доедет до России во втором квартале 2019 года.

В этом году в компаниях Citroen и Peugeot ожидают хороших продаж в нашей стране.



Фото:Citroen