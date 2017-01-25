Peugeot и Citroen ожидают взрыва продаж

Большие надежды в компании возлагают на две новинки и на госзакупки.

Управляющий директор марок Peugeot, Citroen и DS в России Алексей Володин.

В наступившем году ряд экспертов прогнозируют стабилизацию российского рынка — при самом благоприятном развитии событий он сможет вырасти не больше чем на 5–10 процентов. Кое-кто прогнозирует даже его падение. А вот у Пежо и Ситроена этот год будет более чем благоприятным, считают в PSA.

В последнее время дела у концерна PSA в России шли не очень. Продажи падали несколько лет подряд, что даже породило пересуды об уходе с нашего рынка. Но это оказалось лишь слухами — французы планируют заметно усилить свои позиции, о чем поведал журналистам на пресс-завтраке управляющий директор марок Peugeot, Citroen и DS в России Алексей Володин.

По словам Алексея Володина, реализация автомобилей Peugeot и Citroen вырастет на 70%! Конечно, цифры выглядят излишне оптимистичными, но господин Володин излучает спокойствие и оптимизм — он привел ряд доводов, которые действительно могут помочь французским маркам заметно подрасти.

Citroen C5 Aircross

Во-первых, расширится модельный ряд. В салонах Citroen в начале весны появится среднеразмерный кроссовер C5 Aircross, который поможет «двум шевронам» добиться расширения своей аудитории. В свою очередь, Peugeot готовится начать продажи импозантного лифтбека 508. Во-вторых, обе компании с 1 января изменили гарантийные условия на пассажирские автомобили: вместо двух лет без ограничения пробега стало три года или 100 000 км. Покупатели это не оставят незамеченным. В-третьих, планируется расширение дилерской сети. Удивительно, но у французов в настоящий момент нет салонов продаж в таких городах-миллионниках, как Казань и Ростов-на-Дону. В-четвертых, в минувшем январе выпускаемые в Калуге седаны Citroen C4 и Peugeot 408, пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, фургоны Citroen Jumpy и Peugeot Expert допустили к закупкам для государственных и муниципальных нужд. А это очень большой рыночный сегмент!

Наконец, впервые за долгие годы серьезные вложения будут сделаны в рекламу. Так, со вчерашнего дня ролики Peugeot стали транслироваться на федеральных каналах. Это должно усилить привлекательность бренда, а значит — увеличить продажи.

Действительно, в совокупности эти факторы должны самым положительным образом отразиться на сбыте. Но даже при 70-процентном росте объемы реализации останутся скромными — сработает эффект низкой базы. Чтобы стать серьезным игроком на российском рынке, французы должны демонстрировать двухзначные цифры роста продаж несколько лет подряд. А в нынешней экономической ситуации рассчитывать на это не приходится.

Ранее компания подробно рассказала корреспонденту «За рулем» о своих новинках для России.

Фото: пресс-служба Peugeot, Citroen и DS в России