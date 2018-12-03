Peugeot и Citroen рассказали о новинках для России

В 2019 году в России в набирающих популярность сегментах начнутся продажи двух новых моделей от PSA Group.

В начале 2019 года в продажу поступят две новые французские модели. Оба автомобиля будут представлены в сегментах, набирающих популярность в России: автомобили класса D и кроссоверы. Об этом журналу «За рулем» рассказала руководитель по связям с общественностью PSA Group в России Лилия Мокроусова.

Первой новинкой является финалист премии «Автомобиль года в Европе 2019» лифтбек Peugeot 508. Второе поколение модели построено на новой платформе, благодаря чему автомобиль стал немного компактнее внешне и просторнее внутри. Длина лифтбека теперь составляет 475 см, что меньше на 8 см, а высота сократилась на 6 см, до 140 см. На 2,7 см стала короче колесная база. Теперь она — 279 см. При этом автомобиль стал легче на 70 кг. Особо стоит отметить внутреннее убранство модели и богатый уровень оснащения. Peugeot 508 имеет цифровую панель приборов — это 12,3-дюймовый дисплей, а также мультимедиа с монитором диагональю 8 или 10 дюймов, совместимая с Android Auto и Apple Carplay. Управлять медиасистемой можно при помощи голосовых команд. Кроме того, автомобиль оснащен цветным проекционным дисплеем, передними вентилируемыми креслами с массажем, задним вентилируемым диваном, беспроводными зарядками, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и многими другими современными системами, в том числе помощи водителю.

Оснащается Peugeot 508 пятью двигателями на выбор. Это два бензиновых турбомотора объемом 1,6 л и мощностью 180 и 225 л.с. Не исключено, что для России их мощность будет снижена, чтобы гармонично вписаться в систему налогообложения. Лифтбек оснащается также тремя турбодизельными агрегатами. 1,5-литровый мотор имеет мощность 130 л.с. и единственный может оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой, а 2-литровые двигатели форсированы до 160 и 180 л.с. и работают в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Этой коробкой оснащаются и бензиновые агрегаты. Автомобиль может похвастать и независимой подвеской.

Вторая новинка — кроссовер Citroen C5 Aircross, тоже является финалистом конкурса «Автомобиль года в Европе 2019». Он оснащается теми же двигателями и, что и Peugeot 508, автоматической коробкой Aisin. Кроссовер отличается широкими возможностями персонализации благодаря 30 доступным цветовым комбинациям салона, 7 цветам кузова и возможности окрашивать крышу автомобиля в отдельный цвет. Citroen C5 Aircross, длина которого составляет 450 см, получил внушительный дорожный просвет, равный 23 см, а также огромный багажник объемом от 580 до 720 литров. Как и Peugeot 508, кроссовер Citroen имеет очень богатое оснащение.

Стоимость автомобилей будет озвучена ближе к старту продаж.

Фото: PSA Group