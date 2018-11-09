Citroеn привез в Россию новые минивэны

Вместо C4 Picasso и Grand С4 Picasso в России будут продаваться C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer.

Citroen Grand C4 SpaceTourer (слева) и Citroen C4 SpaceTourer (справа)

Citroen решила переименовать модели С4 Picasso. Вместо фамилии известного художника будет использоваться слово «SpaceTourer». Таким образом, семейство SpaceTourer теперь состоит из трех минивэнов разного калибра: 5-местного C4 SpaceTourer, 7-местного Grand C4 SpaceTourer и 8-местного SpaceTourer.

Citroen C4 SpaceTourer оснащается 150-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатым автоматом. Grand C4 SpaceTourer может также оснащаться турбодизельным мотором мощностью 115 л.с. Старший брат семейства SpaceTourer оснащается в России 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач.

Автомобили имеют богатое оснащение, которое может включать в себя такие продвинутые опции, как систему распознавания дорожных знаков и систему контроля внимания водителя, а также систему экстренного торможения и контроля за соблюдением дорожной разметки. Кроме того, к заказу доступны системы управления дальним светом фар и контроля слепых зон, парковочные ассистенты и многое другое.

Стоимость Citroen C4 SpaceTourer составляет от 1 907 000 до 2 187 000 рублей, а Citroen Grand C4 SpaceTourer — от 1 854 000 до 2 266 000 рублей. Цены на более крупный Citroen SpaceTourer колеблются в пределах от 1 999 900 до 2 339 900 рублей.

Фото: Citroen