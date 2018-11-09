Citroеn привез в Россию новые минивэны

Citroen решила переименовать модели С4 Picasso. Вместо фамилии известного художника будет использоваться слово «SpaceTourer». Таким образом, семейство SpaceTourer теперь состоит из трех минивэнов разного калибра: 5-местного C4 SpaceTourer, 7-местного Grand C4 SpaceTourer и 8-местного SpaceTourer.
Citroen C4 SpaceTourer оснащается 150-сильным бензиновым двигателем и 6-ступенчатым автоматом. Grand C4 SpaceTourer может также оснащаться турбодизельным мотором мощностью 115 л.с. Старший брат семейства SpaceTourer оснащается в России 2-литровым турбодизелем мощностью 150 л.с. и автоматической коробкой передач.
Автомобили имеют богатое оснащение, которое может включать в себя такие продвинутые опции, как систему распознавания дорожных знаков и систему контроля внимания водителя, а также систему экстренного торможения и контроля за соблюдением дорожной разметки. Кроме того, к заказу доступны системы управления дальним светом фар и контроля слепых зон, парковочные ассистенты и многое другое.
Стоимость Citroen C4 SpaceTourer составляет от 1 907 000 до 2 187 000 рублей, а Citroen Grand C4 SpaceTourer — от 1 854 000 до 2 266 000 рублей. Цены на более крупный Citroen SpaceTourer колеблются в пределах от 1 999 900 до 2 339 900 рублей.
- В Citroen считают, что в будущем на первый план при выборе автомобиля выйдет его стоимость.
- Минивэны Citroen сильно впечатлили нашу редакцию во время тест-драйвов.
Фото: Citroen
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