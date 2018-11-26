Названы финалисты конкурса «Автомобиль года в Европе 2019». Выбираем победителя вместе

Редакция «За рулем» приглашает голосовать за автомобиль года в Европе 2019 и угадать, кому достанется это почетное звание.

Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace

Jaguar > I-Pace

Mercedes-Benz A-класса
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz > A-класса

Peugeot 508
Peugeot 508

Peugeot > 508

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

Сегодня были отобраны семь финалистов конкурса European Car of the Year 2019 («Автомобиль года в Европе 2019»). Об этом организаторы сообщили на своей официальной страничке в Twitter.

По правилам конкурса, участвующие в нем модели должны находиться в продаже минимум в пяти странах Европы к моменту начала голосования. Поэтому некоторые новинки в списке отсутствуют, но могут появиться в нем через год. Пока жюри конкурса, состоящее из 60 автоэкспертов из разных стран, отобрало из 42 претендентов 7 автомобилей, каждый из которых получил 60 голосов.

Список моделей, претендующих на звание европейского автомобиля 2019 года, в алфавитном порядке выглядит так: Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class и Peugeot 508. Победитель определится в следующем раунде голосования, и объявят его накануне Женевского автосалона 4 марта 2019 года.

Фото: Car Of The Year

Какой автомобиль достоин звания «Автомобиль года в Европе 2019»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые