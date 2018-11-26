Названы финалисты конкурса «Автомобиль года в Европе 2019». Выбираем победителя вместе

Сегодня были отобраны семь финалистов конкурса European Car of the Year 2019 («Автомобиль года в Европе 2019»). Об этом организаторы сообщили на своей официальной страничке в Twitter.
По правилам конкурса, участвующие в нем модели должны находиться в продаже минимум в пяти странах Европы к моменту начала голосования. Поэтому некоторые новинки в списке отсутствуют, но могут появиться в нем через год. Пока жюри конкурса, состоящее из 60 автоэкспертов из разных стран, отобрало из 42 претендентов 7 автомобилей, каждый из которых получил 60 голосов.
Список моделей, претендующих на звание европейского автомобиля 2019 года, в алфавитном порядке выглядит так: Alpine A110, Citroen C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes-Benz A-Class и Peugeot 508. Победитель определится в следующем раунде голосования, и объявят его накануне Женевского автосалона 4 марта 2019 года.
- Среди финалистов прошлого года читатели «За рулем» отдали предпочтение Volvo XC40.
- За полувековую историю жюри конкурса приняло несколько очень странных решений.
Фото: Car Of The Year
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