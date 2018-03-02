Эта Шкода стала самым успешным раллийным автомобилем стран социализма. И вот теперь, через много лет, можно, пусть и осторожно, протестировать настоящее раллийное купе Skoda 130 RS заводской подготовки — 1977 года рождения!
Компания Cadillac в свое время прославилась огромными люкс-седанами, на которых ездили все мировые знаменитости. Но постепенно роскошный имидж потускнел, а в модельной гамме не осталось ни одной по-настоящему шикарной легковушки. К счастью, американцы опомнились, явив миру СТ6 — новый флагман, призванный вернуть утраченные позиции марки. Оправданны ли эти надежды?
Продолжаем испытывать автомобили, которые в опасной ситуации сами жмут на тормоз. Рейтинг машин, оснащенных системами автоторможения, дополняют модели премиум-класса. Пугающие ценники не всегда гарантируют безупречное поведение в экстремальной ситуации, и наши испытания это подтвердили.
Как проявила себя полноприводная трансмиссия Форчунера на реальном бездорожье, не тесно ли на третьем ряду сидений, с кем будет конкурировать новинка на нашем рынке? Михаил Кулешов изучил новый внедорожник японской компании Тойота и готов ответить на все эти вопросы.
Автомобиль года: странные и непонятные решения жюри
Европейскому конкурсу «Автомобиль года» уже более полувека — первого лауреата европейские журналисты назвали в далеком 1964-м. С тех пор отношение к конкурсу неоднократно менялось. Порой поговаривали о странных решениях «акул пера» (ходят слухи, устраивали даже тотализаторы, поскольку предугадать выбор было почти невозможно), иногда даже намекали и на нечто большее, чем субъективность. Тем не менее интерес к конкурсу по-прежнему велик, а победить в нем (ныне лучший автомобиль выбирают журналисты 22 европейских стран) для производителей и сегодня престижно.
А насколько вкусы жюри совпадали со взглядами покупателей? Ведь, что ни говори, критерием успеха или неуспеха любого автомобиля являются продажи. В этом контексте очень интересно проследить историю некоторых, особенно характерных для нашей темы, давних и относительно свежих моделей. Как сложились судьбы лауреатов?
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