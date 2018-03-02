Автомобиль года: странные и непонятные решения жюри

Европейскому конкурсу «Автомобиль года» уже более полувека — первого лауреата европейские журналисты назвали в далеком 1964-м. С тех пор отношение к конкурсу неоднократно менялось. Порой поговаривали о странных решениях «акул пера» (ходят слухи, устраивали даже тотализаторы, поскольку предугадать выбор было почти невозможно), иногда даже намекали и на нечто большее, чем субъективность. Тем не менее интерес к конкурсу по-прежнему велик, а победить в нем (ныне лучший автомобиль выбирают журналисты 22 европейских стран) для производителей и сегодня престижно.

А насколько вкусы жюри совпадали со взглядами покупателей? Ведь, что ни говори, критерием успеха или неуспеха любого автомобиля являются продажи. В этом контексте очень интересно проследить историю некоторых, особенно характерных для нашей темы, давних и относительно свежих моделей. Как сложились судьбы лауреатов? Автомобиль года: странные и непонятные решения жюри Фото: Car Of The Year