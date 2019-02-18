Большой кроссовер Citroen C5 Aircross: скоро начнутся продажи в России

Полноразмерный кроссовер Citroen C5 Aircross доедет до нас во втором квартале 2019 года.

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Нынешней весной на российских дорогах появится яркий кроссовер Citroen C5 Aircross. Автомобиль большой и функциональный: его длина, ширина и высота составляют 4,50 x 1,85 x 1,68 м соответственно, колесная база — 2,73 м, а объем багажника — 720 л (1630 л со сложенными спинками задних сидений).

Яркий и технологичный Citroen C5 Aircross создан в соответствии с программой Citroen Advanced Comfort, которая подразумевает удобство для всех пассажиров, а новая подвеска Progressive Hydraulic Cushions гарантирует плавность хода.

В автомобиле просторный салон, три отдельных складывающихся задних сиденья с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинок.

В оснащение модели входят беспроводное зарядное устройство для смартфона и система ConnectedCAM с HD-камерой с углом обзора 120 градусов, встроенной в крепление салонного зеркала заднего вида с GPS-модулем и памятью на 16 Гб — по сути, это полноценный видеорегистратор. С помощью этой системы можно делать и выкладывать в соцсети фотографии или 20-секундные видеоролики не выходя из машины.

За безопасность автомобиля отвечают следующие системы: активного экстренного торможения, удержания автомобиля в полосе движения, предупреждения о возможном столкновении, распознавания усталости водителя, распознавания дорожных знаков об ограничении скорости c индикацией рекомендуемой скорости, бесключевого доступа в салон с кнопкой запуска двигателя, камера заднего вида, система мониторинга слепых зон.

C5 Aircross помогает своим пассажирам всегда оставаться на связи, общаться и использовать интернет. Для этой цели в автомобиле установлен 8-дюймовый дисплей, функция отображения экрана телефона, навигационная система с 3D-картами и функцией распознавания голоса.

Автомобили для российского рынка будут выпускать на заводе в Ренн-ла-Жанэ во Франции, линейку двигателей для России, а также комплектации и цены обещают объявить чуть позже.

Фото: Citroen

