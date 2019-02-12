Skoda привезет в Женеву кросс-купе для Европы

Чешский автопроизводитель анонсировал скорую премьеру нового автомобиля, главным козырем которого будет не только дизайн.

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На автосалоне в Женеве компания Skoda представит новый концепт. Речь идет об электрическом кросс-купе Vision iV, построенном на новой платформе MEB.

В связи с тем, что Volkswagen Group объявил о скором появлении целой армады электромобилей, нет причин думать, что Skoda не будет участвовать в ее пополнении. Чешская марка уже объявила о планах создания полностью электрического автомобиля Citigo, который станет первым электромобилем компании, и гибридной версии Superb также готовящейся к премьере в Женеве. Согласно планам, к 2025 году Skoda будет иметь в своем модельном ряду шесть электрических автомобилей и четыре гибридных.

В доказательство серьезности своих намерений, Skoda создала концепт Vision iV, у которого есть все шансы стать прототипом, а затем и серийной моделью. Кросс-купе изображен с огромными колесами и оснащен боковыми камерами заднего вида вместо зеркал. Дверных ручек на рисунках не видно, как, впрочем, и центральной стойки. Возможно, автомобиль будет оснащен обратными дверьми.

Концепт Vision iV будет демонстрировать не только технологии, но и новый язык дизайна, отличительной особенностью которого станут четкие линии и края. При этом он не растеряет фамильных черт. В целом концепт похож на эволюционировавший Vision E, представленный в 2017 году.

Технические характеристики Vision iV пока неизвестны, но мы знаем, что Vision E имел два электродвигателя суммарной мощностью 306 л.с., разгоняющих машину до скорости 180 км/ч, а запас его хода составлял до 500 километров.

Мировая премьера концепта Skoda Vision iV состоится в первый пресс-день работы 89- го Женевского автосалона, то есть 5 марта 2019 года.

Подробнее о Skoda Vision E можно прочитать здесь.

В портфеле концептов компании Skoda есть также Vision X

Фото: Skoda