Kia показала салон новой модели: там 21 экран!

На автосалоне в Женеве Kia представит модель будущего, новые тизеры которой были опубликованы сегодня. Это концепт первого электрического 4-дверного автомобиля компании, не подпадающего ни под одну классификацию.
«Мы решили отойти от рационального подхода в пользу эмоционального и применить более теплый и человечный подход к электрификации автомобилей. В конце концов, электричество скрывается внутри каждого атома — это энергия, которая течет внутри каждого из нас и нашей планеты. Осознание этого потенциала продвигало нас от одной инновации к другой», — заявил вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.
Рецепт нового автомобиля вне имеющихся классификаций непрост: немного спорткара и часть практичного семейного седана, разбавленные универсальностью кроссовера.
Фамильный дизайн Kia «улыбка тигра» трансформировался в «маску тигра», которая идет вокруг фар. Лобовое стекло концепта сливается с панорамной крышей и, по сути, это единый лист стекла, чья задняя часть выполнена с «двойным пузырем».
В салоне вместо огромного монитора, которым оснащается большинство современных автомобилей, расположился 21 отдельный экран ультравысокого разрешения. Они выстроены на панели так, чтобы демонстрировать единое изображение синхронно.
Остальные подробности о новой модели Kia мы узнаем во время ее премьеры 5 марта 2019 года на автосалоне в Женеве.
- Первое интригующее изображение нового Kia было опубликовано неделю назад.
- Летом в России стартуют продажи Kia Soul третьего поколения, подробнее о котором можно узнать здесь.
Фото: Kia
Читать комментарии (6)