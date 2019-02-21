Kia подготовила к премьере новый автомобиль

Новый Kia Electric интригует футуристическим дизайном и обещаниями высокой мощности двигателя.

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Помимо кроссовера Xceed на Женевском автосалоне будет также представлена новая модель Kia под говорящим названием Electric. До сегодняшнего дня о новинке ничего не было известно.

Компания решила подойти к вопросу электрификации своих автомобилей с эмоциональной стороны, заявляя, что концепт разрабатывался для того, «чтобы сердце билось чаще».

Концепт Kia Electric разработан в европейском дизайн-центре компании, расположенном во Франкфурте, и является «воплощением стремления компании двигаться вперед в захватывающем мире электрификации».

На единственном опубликованном тизерном фото мы видим переднюю часть автомобиля со светодиодной лентой, идущей вокруг горизонтальных светодиодных фар. Подсвечивается и логотип Kia.

Также виден рельефный капот, широкие колесные арки и крошечные, похожие на антенны видеокамеры заднего вида, заменяющие традиционные зеркала. Судя по пропорциям силуэта машины, это может быть кроссовер.

«Автомобильный дизайн должен захватывать воображение, заставлять сердце биться учащенно немного дольше. И нет ни малейших причин предполагать, что хоть что-то должно измениться в таком подходе лишь от того, что автомобиль будет электрическим», — говорит вице-президент KIA Motors Europe по дизайну Грегори Гийом.

С этим высказыванием сложно не согласиться. Тем более что концепт, со слов разработчиков, будет обладать мощным двигателем, под стать внешности машины. Гийом также заявляет, что автомобиль заставит «волосы встать дыбом во время его вождения». Kia определенно заинтриговала нас, так что следите за нашими дальнейшими публикациями, в которых мы расскажем все подробности о новом Kia Electric, когда его представят на автосалоне в Женеве 5 марта этого года.

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Фото: Kia