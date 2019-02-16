В группе Hyundai—Kia, окрыленные опытом продаж очень похожих авто под разными брендами, хорошо подумали перед тем, как вложить деньги в самый большой Kia K900. Но вот отобьются ли они при назначенной за полноприводный большой седан цене, близкой к стоимости немецких бизнес-седанов? Вполне возможно. Если покупатели, находясь в шоке от изобилия опций, начнут расхватывать K900, как заварные пирожные когда-то в Столешниковом переулке. Читать и смотреть видео — по этой ссылке.
Kia K900 стучится в люкс-класс
Корейцы явно поскромничали, записав в конкуренты своему большому и роскошному автомобилю Мерседес E-класса и BMW 5-й серии.
Фото: Петр Меньших «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Читать комментарии