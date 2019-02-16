Kia K900 стучится в люкс-класс

Автомобиль с двумя рулями: проверка дружбы на прочность Управлять автомобилем, у которого есть по рулю на каждое колесо, смогут только закадычные друзья. Да и то при условии, что никто из них не станет подшучивать над соводителем. Каждый четвертый не моет машину зимой! Наш опрос Мы поинтересовались у читателей сайта, как часто они моют автомобили в зимний период. Своим мнением на это счет поделились наши эксперты. Довели: Германия смягчит эконормы для автомобилей В Европе все чаще раздаются голоса, что экологи надоели и нужно пересмотреть нормы предельно допустимых концентраций окисей азота в воздухе. Немцы собираются скорректировать экологические требования уже в ближайшее время, несмотря на то, что Еврокомиссия выступает против.