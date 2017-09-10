Kia опубликовала первый тизер кроссовера Xceed

Компания Kia обнародовала первое изображение своей новой модели — кроссовера на базе популярного хэтчбека.

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Премьера нового Kia Xceed состоится на автосалоне в Женеве 5 марта этого года, а пока производитель разогревает наш интерес первым тизерным изображением.

Это будет уже четвертая версия автомобиля после выхода его в виде универсала (Ceed SW), в кузове шутинг-брейк и непосредственно хэтчбека. Постепенно производитель добрался до кросс-версии.

В модельном ряду Kia версия Xceed должна расположиться на ступень ниже кроссовера Sportage, так же, как Volkswagen T-Roc — на ступень ниже, чем Tiguan.

На рисунке видны типично негабаритные колеса, невидимые дверные ручки и отсутствие традиционных боковых зеркал. Все это создает эмоциональный, но несколько зализанный профиль с намеком на технологичность. Данный тизер должен убедить нас, что кроссовер Xceed будет выглядеть столь же хорошо. Однако если история нас чему-то научила, так это тому, что подобные наброски не всегда отражают реальный дизайн машин, которые в жизни смотрятся гораздо скучнее.

Достаточно взглянуть на сильно заваленную, почти купеобразную линию крыши и сравнить ее с реальной крышей тестируемых в данный момент прототипов модели, фото которых публиковал Motor1, то вы сразу увидите, насколько колоссальны отличия. Спасибо папарацци. Но это не значит, что Kia разработала скучный кроссовер, нет. Просто отличаться от хэтчбека новинка будет не столь кардинально.

Ожидается, что помимо 1- и 1,4-литровых бензиновых двигателей с турбонаддувом, а также 1,6-литрового дизеля Xceed получит гибридную силовую установку, мощность которой может составить 204 л.с. Кроме того, Xceed оснастят полностью цифровой 12,3-дюймовой панелью приборов, которая появится и на остальных моделях Ceed до конца года.

В компании Kia ценят российский рынок и везут к нам все свои новинки. Скоро у нас будет и новый кроссовер В-класса.

Что собой представляет версия Kia Ceed в кузове шутинг-брейк и для чего она нужна, можно узнать здесь.

Иллюстрации: Kia, Motor1