Kia рассекретила «шутинг-брейк» ProCeed

Несмотря на заявления скептиков, прошлогодний концепт Kia ProCeed все же превратился в серийную машину. Корейцы полностью рассекретили его внешность и рассказали первые подробности о второй, после Kia Stinger, необычной модели в своей линейке. Обо всем — в нашей фотогалерее.
- Обычный хэтчбек Ceed у нас уже продается. А на Московском международном автосалоне показали и универсал.
- Почитать о первом знакомстве с хэтчбеком Ceed можно в материале экспертов «За рулем».
Фото: Kia
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