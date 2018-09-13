Kia рассекретила «шутинг-брейк» ProCeed

Корейская компания рассказала о своем необычном универсале, который представит через месяц.

Несмотря на заявления скептиков, прошлогодний концепт Kia ProCeed все же превратился в серийную машину. Корейцы полностью рассекретили его внешность и рассказали первые подробности о второй, после Kia Stinger, необычной модели в своей линейке. Обо всем — в нашей фотогалерее.

Kia рассекретила «шутинг-брейк» ProCeed

Фото: Kia

Kia рассекретила «шутинг-брейк» ProCeed
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