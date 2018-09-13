Kia рассекретила «шутинг-брейк» ProCeed

Закрасил сплошную разметку на повороте к своему дому. Что за это будет? В России нередки случаи, когда водители сами корректируют неудобную для них дорожную разметку. Чаще всего меняют сплошную линию на пунктирную. Деяние это наказуемое, причем не такое уж безобидное. Тарелка в дороге всегда пригодится: совет бывалого водителя грузовика Читатель «За рулем» прислал в рубрику «Советы бывалых» остроумный способ промывки форсунки системы AdBlue и прочистки сопла. Воспользовавшись этим нехитрым методом — все необходимое для него найдется на любой кухне, — вы сэкономите на замене детали. «Копейка» — копия Fiat 124? Ищем десять отличий Про ВАЗ‑2101 написано несчетное количество страниц и, казалось бы, все давно известно. И все же мнение, что «копейка» — практически точная копия седана Fiat 124, распространено столь же широко, как суждение, что от итальянской конструкции в советской практически ничего не осталось. Так сколько все-таки в нашей «единичке» от итальянского Фиата?