У Kia Ceed в России появятся две крутых версии

Корейская компания сертифицировала для нашего рынка универсал с кузовом шутинг-брейк Proceed и хот-хэтч Ceed GT.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

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Kia рассекретила «шутинг-брейк» ProCeed

Информация о новой версии появилась в обновленном Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое опубликовано в базе Росстандарта.

Яркий Kia Proceed в прошлом году стал звездой нескольких автосалонов, и остается только порадоваться, что корейцы приняли решение привезти эту машину к нам. Да, машина с кузовом шутинг-брейк менее практична универсала Ceed GT, но потерю в объеме грузового отсека ему можно простить за очень яркий и эмоциональный дизайн.

В России Kia Proceed будет продаваться с 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 140 л.с. и 1.6 T-GDI (200 л. с.). В качестве трансмиссий для Proceed будет доступна исключительно роботизированная коробка передач.

Кроме того, в ОТТС появился и хот-хэтч Kia Ceed GT. Правда, по сравнению с первым поколением мощность его двигателя снизилась с 204 до 200 л.с. Эта версия сертифицирована также исключительно с 7-ступенчатым автоматом.

В российском офисе Kia обещают объявить цены и комплектации на новые версии ближе к старту продаж. Универсал Proceed появится у дилеров ближе к лету. А вот насчет хот-хэтча окончательное решение о старте продаж пока не принято.

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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